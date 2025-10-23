Detenzione abusiva di armi da fuoco, arrestato dai Carabinieri

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
Un 27enne già noto alle forze dell’ordine è stato arrestato dai carabinieri di Palma Campania (Napoli) dopo che nella sua abitazione in provincia di Salerno sono state trovati un fucile a gas compresso calibro 4.5 mm con caricatore a nastro da 30 colpi e una pistola a salve semiautomatica che fanno compagnia a 5 proiettili veri e a 47 munizioni a salve.A rmi che potenzialmente possono apparire il tipico kit da rapinatore.

Ma l’attenzione dei carabinieri è stata attirata da una scatola rossa poggiata sul comodino. Con all’interno due penne, metalliche e dal colore argento, in grado di benissimo. Tutto poteva apparire nella norma ai carabinieri se non fosse che quelle penne erano in realtà armi da fuoco.

La prima é una penna calibro 22, mentre l’altra è una penna calibro 6,35 X 16SR. Le armi presentavano all’interno un meccanismo a molla pronto a scattare quando la testina viene tirata. Nel fusto, la camera per l’alloggio dei proiettili. Le penne pistola sono state sequestrate, analoga sorte per 26,6 grammi di cocaina suddivisa in tre involucri e per un bilancino di precisione. Il 27enne è stato trasferito in carcere, dovrà rispondere di detenzione illegale di armi e stupefacente.

