Detenuto morto in ospedale, Procura apre inchiesta.

E’ stata aperta un’indagine da parte della magistratura sulla morte del detenuto avvenuta ieri nell’ospedale di Salerno.

Lo rende noto il garante dei detenuti della Campania Samuele Ciambriello.

“Sono grato alla magistratura, che subito ha inviato il pm per verificare come sono andate le cose”, dice all’ANSA Ciambriello che aggiunge: “sicuramente l’autopsia chiarirà le cause della morte del giovane. Sono grato anche alla direttrice del carcere per avere subito messo a disposizione del magistrato le immagini delle telecamere. Il riscontro delle dichiarazioni degli altri detenuti della stessa sezione, le immagini e l’autopsia sicuramente chiariranno come e perchè è morto Vittorio”.

La direzione dell’istituto penitenziario salernitano di Fuorni, fa ancora sapere il garante dei detenuti, “ha prontamente informato i familiari del detenuto e il suo avvocato”. (ANSA).