“DALLA DISPERAZIONE ALLA SPERANZA”.IL LIBRO DI DON NELLO SENATORE CHE RACCONTA STORIE DI VITA SPEZZATE.

Un libro per urlare che la speranza non può e non deve morire, quello scritto da Don Nello Senatore, parroco della Parrocchia di Sant’Eustachio, un quartiere difficile della Zona Orientale di Salerno. “ è il nuovo libro scritto in circa due anni da Don Nello Senatore che ha ascoltato le storie spesso drammatiche di alcuni abitanti del quartiere che hanno anche fatto parte di organizzazioni criminali:” Hanno sentito il bisogno di raccontarsi: a un certo punto della loro vita si sono accorti di avere la responsabilità di non fare entrare anche gli altri nel tunnel dell’orrore. In questo mondo d’isolamento e non di solitudine si ha bisogno di fare i conti con se stessi e già questo è importante. Mi hanno raccontato storie raccapriccianti, non solo di delitti efferati compiuti, ma anche storie di adolescenza bruciata che mi hanno colpito molto. C’è bisogno di grande attenzione verso i giovani, perché altrimenti creiamo dei mostri e ci troviamo in un mondo sempre più buio. Queste persone hanno già iniziato un cammino verso un’alba nuova. Ci ritroviamo in un tempo oscuro, dove le grida dei disperati superano i vagiti benevoli di uomini e donne che nonostante tutto s’impegnano nel costruire un mondo di speranza e di pace”. Un libro che ci insegna che “ anche le vite più disperate possono insegnarci la speranza” come ha scritto nella prefazione Don Luigi Ciotti cha da anni si batte contro la camorra. Il libro, nel quale Don Nello racconta otto storie, è dedicato a tutta la parrocchia, a quanti vi abitano: ” Con la certezza che possa essere uno strumento per sconfiggere l’apatia, la morte del cuore, senza rassegnarsi”. A curare la presentazione del libro, impreziosito dai disegni del Maestro Enzo De Concilio, è stato il Vescovo Andrea Bellandi che ha immediatamente compreso l’intento e l’importanza del testo di Don Nello:” Questo libro rappresenta l’attuazione di un tentativo di vivere la “cultura dell’incontro”, che ha come sbocco “l’arte della vicinanza”. Il ricavato del libro, edito dalle “Edizioni Dottrinari” di Padre Franco Mangili, realizzato grazie all’aiuto di alcuni amici della parrocchia, sarà devoluto per le necessità della parrocchia. Il libro sarà presentato giovedì 8 luglio, alle ore 20,00, presso il teatro “Annabella Schiavone” della parrocchia, alla presenza del Sindaco Vincenzo Napoli, del professor Riccardo Rampolla, già direttore de “Il Bollettino del Clero”, del Dottor Ciro Corona, dell’associazione “Scampia Napoli” e di Don Rosario Petrone, Cappellano delle carceri. Coordinerà gli interventi il dottor Roberto Tuorto, direttore del “Banco Alimentare”. (Pubblicato su “Il Quotidiano del Sud” edizione di Salerno).

Aniello Palumbo