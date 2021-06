DAESH Non sarò la vergine per il tuo paradiso, presentazione del libro di Vito Briamonte venerdì 25 ad Eboli per DiVini Libri.

Il 25 giugno, alle ore 18:00, presso il bar Volume, si terrà il sesto appuntamento della Rassegna Letteraria DiVini Libri Chiacchierata con l’Autore Città di Eboli, organizzata dalprof. Vincenzo Pietropinto e da Raffaele Agresti (Direttore Rassegna), si presenterà il libro DAESH Non sarò la vergine per il tuo paradiso di Vito Briamonte. Per assistere alla presentazione del libro, che si svolgerà Online, è sufficiente collegarsi allapagina Facebook DiVini Libri Chiacchierata con l’Autore.

Il libro è liberamente tratto dal diario di Maddalena, nome di battaglia Torre Galano, il romanzo si ispira a fatti realmente accaduti in Siria, nella regione del Kurdistan, teatro della guerra tra l’ISIS e i curdi dell’YPG e dell’YPJ. Maddalena nasce a Napoli e trascorre nel suo difficile quartiere, il Pallonetto, i suoi primi quattordici anni di vita.

Lì impara a cavarsela nelle situazioni più complicate, a saper leggere le intenzioni della gente con cui ha a che fare e a reagire con prontezza.

A 25 anni accetta un lavoro presso la Human Rights, un’organizzazione umanitaria di stanza ad Aleppo, in Siria. È il 2005 e la situazione è ancora relativamente tranquilla.

Nonostante i timori della famiglia, decide di partire. Sulla Siria però incombe l’ombra di Daesh.

L’avanzata dell’ISIS viene raccontata dall’interno e davicino: le notizie delle torture, degli omicidi e delle violenze che lascia sul suo cammino, presto si diffondono. In quanto stranieri e non musulmani, Lena e i suoi colleghi rischiano lamorte più atroce. Durante la presentazione l’autore Vito Briamonte chiacchiererà con il prof. Vincenzo Pietropinto e la giornalista Benedetta Gambale.

Il maestro Tonino del Canto, con il suo mandolino, accompagnerà la lettura dei brani dellibro, letti dagli attori, Maria Gioia Naponiello, Filomena Vuocolo e Raffaele Sansone, ilregistra Antonio Durante trasmetterà l’evento sulla pagina facebook di DiVini Libri.

Partner dell’evento sono, Radio Castelluccio RCS75, Luoghi d’Autore, Eboli channel, la ProLoco Eboli Don Donato Paesano, e la new entry, l’Associazione Migr-Azioni, PresiedutaMichele Docimo, che ha aderito al progetto di DiVini Libri Chiacchierata con l’Autore, diventando così parte integrante dell’evento. Un libro da leggere tutto di un fiato.