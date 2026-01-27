CSA Fiadel Salerno, apre patronato a Fisciano

Il sindacato CSA FIADEL Salerno comunica che sabato 31 gennaio 2026, alle ore 16.00, si terrà l’inaugurazione della nuova sede zonale CSA FIADEL e del CAF Patronato ENCAL CISAL, situata in via Palmieri n. 3, Fisciano (SA).

L’apertura di questa nuova sede rappresenta un momento di grande importanza e valore strategico per il sindacato, che rafforza così la propria presenza sul territorio e la vicinanza concreta ai lavoratori del Comune di Fisciano e dei comuni limitrofi. La nuova struttura nasce con l’obiettivo di offrire un punto di riferimento stabile e qualificato per l’assistenza sindacale, fiscale e previdenziale, rispondendo in modo sempre più puntuale alle esigenze di lavoratori, pensionati e famiglie.

Presso la sede zonale sarà possibile ricevere tutela dei diritti dei lavoratori, consulenza sindacale, supporto nelle vertenze, assistenza per pratiche fiscali e previdenziali, nonché i servizi del CAF e del Patronato ENCAL CISAL, in un’ottica di prossimità, ascolto e supporto continuo.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di radicamento territoriale del CSA FIADEL, volto a rendere il sindacato sempre più accessibile e vicino alle reali necessità delle comunità locali, in un periodo storico in cui la tutela del lavoro e del welfare assume un ruolo centrale.

In merito all’inaugurazione, Davide Sapere della Segreteria Provinciale CSA FIADEL Salerno, dichiara:

«L’apertura della sede zonale di Fisciano rappresenta un passo fondamentale nel percorso di crescita e rafforzamento della nostra organizzazione sul territorio. Vogliamo essere sempre più presenti accanto ai lavoratori, intercettare i loro bisogni e offrire risposte concrete, competenti e tempestive».

Soddisfazione espressa anche dal Responsabile della sede di Fisciano, Pietro Sica, che afferma:

«Questa nuova sede nasce per essere una casa aperta ai lavoratori e ai cittadini del territorio. Il nostro impegno sarà quello di garantire professionalità, ascolto e assistenza qualificata, contribuendo a costruire un rapporto diretto e costante con la comunità locale».

All’inaugurazione sono invitati rappresentanti istituzionali, iscritti, lavoratori e cittadini.

