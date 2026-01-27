CSA Fiadel Salerno, apre patronato a Fisciano

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
Compro oro e argento usato, negozi Gold Metal Fusion a Salerno, Battipaglia, Nocera Superiore, Agropoli, Vallo della Lucania. Quotazioni dell'oro in tempo reale, pagamento in contanti immediato, oggetti inviati alla fusione.
Ecommerce di successo è un programma di Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella consulenza e nella realizzazione di siti web di commercio elettronico integrate con Amazon, Ebay e i migliori marketplace
Caliani, atelier di abiti da sposa e sposo a Salerno ed Avellino, Jesus Peiro, Nicole Milano, Thomas Pina, Tombolini

Raggioverde srl è un'azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di fertilizzanti e prodotti Nutrizionali e Fisio-attivatori per la nutrizione e cura delle piante con ampio catalogo Vivo biosolution per l'agricoltura biologica.
Studio di dermatologia e medicina estetica della dottoressa Alessia Maiorino a Salerno
Idea Casa vendita online di arredamento, oggettistica per la casa, bomboniere, complementi d’arredo, cucina, piccoli elettrodomestici e idee regalo
CartolibreriaShop.it acquista online tutti i prodotti per la scuola e per l'ufficio. Zaini, astucci, colori, penne, quaderni, raccoglitori, evidenziatori, Stabilo, Legami Milano, Eastpack, Invicta, Pool Over, Panini, Seven
Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin
MPS Engineering è un'azienda italiana di progettazione e realizzazione di soluzioni per l'industria nel campo dell'automazione e della robotica.
Raggioverde srl è un'azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di fertilizzanti e prodotti Nutrizionali e Fisio-attivatori per la nutrizione e cura delle piante con ampio catalogo Vivo biosolution per l'agricoltura biologica.

Il sindacato CSA FIADEL Salerno comunica che sabato 31 gennaio 2026, alle ore 16.00, si terrà l’inaugurazione della nuova sede zonale CSA FIADEL e del CAF Patronato ENCAL CISAL, situata in via Palmieri n. 3, Fisciano (SA).

L’apertura di questa nuova sede rappresenta un momento di grande importanza e valore strategico per il sindacato, che rafforza così la propria presenza sul territorio e la vicinanza concreta ai lavoratori del Comune di Fisciano e dei comuni limitrofi. La nuova struttura nasce con l’obiettivo di offrire un punto di riferimento stabile e qualificato per l’assistenza sindacale, fiscale e previdenziale, rispondendo in modo sempre più puntuale alle esigenze di lavoratori, pensionati e famiglie.

Presso la sede zonale sarà possibile ricevere tutela dei diritti dei lavoratori, consulenza sindacale, supporto nelle vertenze, assistenza per pratiche fiscali e previdenziali, nonché i servizi del CAF e del Patronato ENCAL CISAL, in un’ottica di prossimità, ascolto e supporto continuo.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di radicamento territoriale del CSA FIADEL, volto a rendere il sindacato sempre più accessibile e vicino alle reali necessità delle comunità locali, in un periodo storico in cui la tutela del lavoro e del welfare assume un ruolo centrale.

In merito all’inaugurazione, Davide Sapere della Segreteria Provinciale CSA FIADEL Salerno, dichiara:

«L’apertura della sede zonale di Fisciano rappresenta un passo fondamentale nel percorso di crescita e rafforzamento della nostra organizzazione sul territorio. Vogliamo essere sempre più presenti accanto ai lavoratori, intercettare i loro bisogni e offrire risposte concrete, competenti e tempestive».

Soddisfazione espressa anche dal Responsabile della sede di Fisciano, Pietro Sica, che afferma:

«Questa nuova sede nasce per essere una casa aperta ai lavoratori e ai cittadini del territorio. Il nostro impegno sarà quello di garantire professionalità, ascolto e assistenza qualificata, contribuendo a costruire un rapporto diretto e costante con la comunità locale».

All’inaugurazione sono invitati rappresentanti istituzionali, iscritti, lavoratori e cittadini.

Scopri di più da Gazzetta di Salerno, il quotidiano on line di Salerno

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE