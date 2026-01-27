Busitalia acquisisce City Sightseeing, plauso di Fit-Cisl

La FIT-CISL di Salerno esprime pieno apprezzamento per l’operazione strategica con cui Busitalia (Gruppo FS) ha acquisito il Gruppo City Sightseeing Italia, leader nei servizi di trasporto turistico urbano in numerose città italiane.

Si tratta di una scelta industriale lungimirante, che rafforza l’intermodalità, valorizza il patrimonio culturale del Paese e amplia l’offerta di mobilità integrata, rispondendo alle esigenze di una clientela sempre più attenta alla qualità e alla sostenibilità del viaggio.

Questa operazione conferma la volontà del Gruppo FS di presidiare l’intera catena del valore del trasporto, integrando l’alta velocità ferroviaria con i servizi su gomma e i circuiti turistici urbani. È un modello che guarda al futuro, capace di generare occupazione qualificata, attrarre investimenti e rilanciare il ruolo del trasporto pubblico come motore di sviluppo economico e sociale.

Per la FIT-CISL Salerno, questa è la strada da seguire anche a livello locale – dichiara il segretario Provinciale Diego Corace -.

È giunto il momento di dare piena attuazione al contratto di servizio per il trasporto pubblico nella Provincia di Salerno. Occorre un piano strategico che metta al centro la qualità del servizio, la valorizzazione del personale, l’integrazione modale e la promozione del territorio attraverso una mobilità turistica moderna, efficiente e sostenibile.

Chiediamo con forza che le istituzioni locali e regionali, insieme all’azienda, aprano un confronto serio e costruttivo con le parti sociali per definire un contratto di servizio che sia all’altezza delle sfide del presente e delle opportunità del futuro. La mobilità non è solo un diritto dei cittadini, ma anche un volano per il turismo, l’occupazione e la coesione territoriale.

La FIT-CISL è pronta a fare la sua parte, con spirito propositivo e responsabilità, per costruire insieme un sistema di trasporto pubblico che sia davvero al servizio delle persone e del territorio.

Mi piace: Mi piace Caricamento...