Costiera, gli appuntamenti fino a Ferragosto a cura di GiraCostiera.

Domenica 1 Agosto Agerola

Agerola sui sentieri degli Dei

FABRIZIO MORO

musica, parole e musica.

conduce Gianmaurizio Foderaro

Parco Colonia Montana, h 21.00 Furore

IL TRITTICO DI SANTA MARIA DI COSTANTINOPOLI

DI ANGELO ANTONELLO DA CAPUA

incontro-dibattito

Piazzale Carmine Chiesa Sant’Elia, h 20,30 Minori

Largo Solaio de’ Pastai

IL CINQUETTO

Concerto

Largo Solaio de’ Pastai, h 21,00 Positano

Vicoli in arte

ALFINA SCORZA TRIO

Concerto

Spiaggia Grande, h 20,30

LUMINARIA DI SAN DOMENICO

l’evento sarà limitato alla originaria e suggestiva tradizione di illuminare con fiaccole e candele le strade e le piazze del paese, accompagnati dall’artista del fuoco VESTA, nei giorni del triduo che precede la festività del 4 agosto quando, al termine della Santa Messa delle ore 20.00, che celebra gli 800 anni della morte del santo (1221-2021), i “ragazzi della Luminaria” accenderanno le candele posizionate lungo il decoro del pavimento della Piazza San Gennaro al far del buio. Praianol’evento sarà limitato alla originaria e suggestiva tradizione di illuminare con fiaccole e candele le strade e le piazze del paese, accompagnati dall’artista del fuoco VESTA, nei giorni del triduo che precede la festività del 4 agosto quando, al termine della Santa Messa delle ore 20.00, che celebra gli 800 anni della morte del santo (1221-2021), i “ragazzi della Luminaria” accenderanno le candele posizionate lungo il decoro del pavimento della Piazza San Gennaro al far del buio. Spettacolo di Vesta

RING OF FIRE

Piazza San Gennaro, h, 22,15 e 23,15

RavelloFestival

GRUPPI CAMERISTICI DELL’ORCHESTRA GIOVANILE LUIGI CHERUBINI

Sala dei Cavalieri di Villa Rufolo, ore 12.30

costo del biglietto di ingresso alla Villa

Chiesa di San Giovanni del Toro, ore 18.30

OMAGGIO A CARUSO

Orchestra Filarmonica Salernitana Giuseppe Verdi

Direttore Michael Balke

Lawrence Brownlee, Michael Spyres, tenori

Belvedere di Villa Rufolo, ore 20.00

Entry ticket – info: +39 089 858422 | boxoffice@ravellofestival.com Vietri sul Mare

Made in Vietri

I VIA TOLEDO

Marina di Vietri, Piazza A. della Porta, ore 21.00 ________________ Lunedi 2 Agosto Cetara

VANESSA CAPUTO LIVE SHOW

Piazzale Torre Vicereale, h 21.00

Ravello Concert Society

THE IMPRESSIONIST GUITAR

con Gianluigi Giglio,

musiche:

M.Llobet: El testament d’Amelia, Cançó del lladre, El noi de la mare, El Mestre;

M.De Falla: Homenaje pour Le Tombeau de Debussy;

M.Ravel: Pavane pour une infante défunte;

E.Satie: Gymnopédie No.1, Gnossienne No.1;

I.Albéniz:Granada, Sevilla, Asturias;

Ravello Arts Coucil Guest House Gardens, h 20.30;

Ravello Concert Society
THE IMPRESSIONIST GUITAR
con Gianluigi Giglio,
musiche:
M.Llobet: El testament d'Amelia, Cançó del lladre, El noi de la mare, El Mestre;
M.De Falla: Homenaje pour Le Tombeau de Debussy;
M.Ravel: Pavane pour une infante défunte;
E.Satie: Gymnopédie No.1, Gnossienne No.1;
I.Albéniz:Granada, Sevilla, Asturias;
Ravello Arts Coucil Guest House Gardens, h 20.30;
ticket entry – info: info@ravelloarts.org – phone: +39 089 8424082

Scala Sound Trek

I LUOGHI DI SANT’ALFONSO

Racconto in musica

Piazza Duomo, h 21.00 Vietri sul Mare

Made in Vietri

LOLA E FRIEND

Villa Comunale, ore 21.00 _______________________ Mercoledi 3 Agosto Agerola

Agerola sui sentieri degli Dei

ERMAL META

musica, parole e musica.

conduce Gianmaurizio Foderaro

Parco Colonia Montana, h 21.00 Maiori

Maiori Festival

INCONTRO CON LA REGISTA ELISA FLAMINIA INNO

proiezione del documentario Costa d’Angolo

e primo episodio Donne di terra

Palazzo Mezzacapo, h 20,30 Positano

Vicoli in arte

ALESSANDRO FLORIO JAZZ DUO

Concerto

Via Positanesi D’America, h 20,30 _____________________ Mercoledi 4 Agosto Agerola

Agerola sui sentieri degli Dei

MARIO ZAMMA in

SBUSSOLATI

Parco Colonia Montana, h 21.00 Cetara

MR FLIP: MAGIC E BUBBLE SHOW

Piazzale Torre Vicereale, h 21.00 Maiori

Maiori Festival

SULLE TRACCE DELLE ANTICHE BORGATE

Visita guidata

Prenotazione obbligatoria:

Telefono/WhatsApp: 338 9270237

E-mail:info@maiorifestival.it, h 20,30

FESTA DI SAN DOMENICO

Dal XVI secolo ogni si celebra la “Luminaria di San Domenico” un suggestivo spettacolo allestito dai cittadini di Praiano che con fiaccole e lumini adornano le terrazze, le finestre e i giardini delle abitazioni e il pavimento maiolicato di Piazza San Gennaro. Completano la suggestione una serie di spettacoli di danza e di acrobazie pirotecniche che teatralizzano la vita di San Domenico.

Dal XVI secolo ogni si celebra la "Luminaria di San Domenico" un suggestivo spettacolo allestito dai cittadini di Praiano che con fiaccole e lumini adornano le terrazze, le finestre e i giardini delle abitazioni e il pavimento maiolicato di Piazza San Gennaro. Completano la suggestione una serie di spettacoli di danza e di acrobazie pirotecniche che teatralizzano la vita di San Domenico.

La luminaria trae origine da un sogno fatto dalla madre di San Domenico quando era incinta del santo. Ella "sognò un cane con una fiaccola in bocca che incendiava il Mondo, indicando nel nascituro colui che avrebbe portato in tutto il Mondo la Parola di Dio." Praiano

h 7,00 – 8,00 Messa solenne in onore di San Domenico di Guzman

Piazza San Gennaro, h 20,00 Positano

Vicoli in arte

TOTÒ E LE SUE SPALLE,

ALL’EPOCA DELLA PANDEMIA

Spettacolo teatrale con Paolo Gatti e Mimmo Ruggiero.

Piazza della Chiesa Nuova, h 20,30 Vietri sul Mare

Made in Vietri

DOMENICO AUTUORI

Albori, ore 21.00 _____________________ Giovedi 5 Agosto

Agerola

Agerola sui sentieri degli Dei

MINNI MINOPRIO & BIG FAT BAND

concerto

Parco Colonia Montana, h 21.00 Cetara

MARCO ROVEZZI LIVE SHOW

Piazzale Torre Vicereale, h 21.00

Vicoli in arte

EDITH PIAF LA STORIA DI UNA VOCE

Concerto

Positano, sole, mare e cultura

FOTOGRAFANDO LA STORIA

con Romana Petri e Elisabetta Rasy

Terrazza Marincanto, h 21.00 Vietri sul Mare

Made in Vietri

DOROTHY MANZO

Marina di Vietri, Piazza A. della Porta, ore 21.00 _______________ Venerdi 6 Agosto Agerola

Agerola sui sentieri degli Dei

FATHER AND SONS – INSEGUENDO CHET BAKER

con Antonello Cossia, voce recitante; Francesco Scelzo, chitarra; Enrico Valanzuolo, tromba;

soggetto e testo di Stefano Valanzuolo.

Palazzo Acampora, h 21.00 Cetara

Ami

L’APERITIVO STROLOGICO

il merdoscopo incontra Gnam Gnam

Piazzale Grotta, h 21.30 Minori

Largo Solaio de’ Pastai

PRESENTAZIONE DELLA 25ma EDIZIONE DEL GUSTA MINORI

Piazza Cantilena, h 21,00

Positano, sole, mare e cultura

MONDI E VISIONI

con Antonio Monda e Gennaro Sangiuliano

PREMIO INTERNAZIONALE DI GIORNALISMO CIVILE IN MEMORIA DI GIULIO GIORELLO

Villa Treville, h 21.00

Made in Vietri

MADE IN SWING

Made in Vietri
MADE IN SWING
Marina di Vietri, Piazza A. della Porta, ore 21.00 Vietri sul Mare

Agerola sui sentieri degli Dei

Premio Francesco Cilea a

FABIO ARMILIATO E FABRIZIO MOCATA

recital canTANGO – omaggio a Caruso, Cilea, Piazzolla

Parco Colonia Montana, h 21.00 Maiori

Maiori Festival

ANIME ANELANTI A DIO

Visita guidata presso Badia di Santa Maria de Olearia e spettacolo teatrale

Prenotazione obbligatoria:

Telefono/WhatsApp: 338 9270237

E-mail:info@maiorifestival.it, h 20,30 Positano

Teatro Festival

LA ROSSA | omaggio a Milva

con Antonella Morea e Martina Carpi

Anfiteatro di Positano, h 20.00

RavelloFestival – Jazz in Piazza

“PSYCHOSIS” HOMAGE TO BERNARD HERRMANN

CARLA MARCIANO QUARTET

RavelloFestival – Jazz in Piazza
"PSYCHOSIS" HOMAGE TO BERNARD HERRMANN
CARLA MARCIANO QUARTET
Piazza Duomo, ore 21.15 Ravello

Agerola sui sentieri degli Dei

Premio Francesco Cilea a

GENE GNOCCHI

in SE NON CI PENSA DIO CI PENSO IO

Parco Colonia Montana, h 21.00 Minori

Appuntamenti d’estate

PRELUDIANDO SUL MARE

Concerto Bandistico Città di Minori

Pontile Molo d’attracco, h 6,00 SANDRO PRESTA

omaggio a Franco Califano

omaggio a Franco Califano
Piazzetta Maggiore Garofalo, h 21,00

Teatro Festival

LUPARELLA

ovvero foto di bordello con Nanà

testo e interpretazione Enzo Moscato

Anfiteatro di Positano, h 20.45 Ravello

RavelloFestival

MAURIZIO POLLINI

Musiche di Schumann, Chopin per pianoforte

Auditorium Oscar Niemeyer, ore 20.00

Entry ticket – info: +39 089 858422 | boxoffice@ravellofestival.com __________________ Lunedi 9 Agosto Agerola

Agerola sui sentieri degli Dei

BOHEME

opera lirica diretta da Leonardo Quadrini per la regia di Katia Ricciarelli

Parco Colonia Montana, h 21.00

Maiori Festival

TOUR E DEGUSTAZIONE DI VINI COSTA D’AMALFI

Visita guidata presso Badia di Santa Maria de Olearia e spettacolo teatrale

Obelisco di S. Maria a Mare, h 18.00

Prenotazione obbligatoria:

Telefono/Whats App 347 086 2436

Maiori Festival
TOUR E DEGUSTAZIONE DI VINI COSTA D'AMALFI
Visita guidata presso Badia di Santa Maria de Olearia e spettacolo teatrale
Obelisco di S. Maria a Mare, h 18.00
Prenotazione obbligatoria:
Telefono/Whats App 347 086 2436
E-mail:info@maiorifestival.it Maiori

Appuntamenti d’estate

BOHEMIAN RHAPSODY

Rassegna cinematografica “Il Cinema: genio e sregolatezza”

Largo Solaio dei Pastai, h 2100

Teatro Festival

L’UFFICIO DELLE PAROLE SMARRITE

con Sebastiano Coticelli e Carla Guardascione

Teatro Festival
L'UFFICIO DELLE PAROLE SMARRITE
con Sebastiano Coticelli e Carla Guardascione
Anfiteatro di Positano, h 20.00 Positano

Made in Vietri

CHRISTIAN BRUCALE

Marina di Vietri, Piazza A. della Porta, ore 21.00 —————————– Martedi 10 Agosto

Agerola

Agerola sui sentieri degli Dei

UNA GENERAZIONE CHE IGNORA LA STORIA NON HA PASSATO NE’ FUTURO

approfondimento sulla storia locale di Francesco Cuomo

Palazzo Acampora, h 21.00 Cetara

Ami

A WALK ON THE DARK SIDE OF THE MOON

Piazzale Grotta, h 21.30 Minori

Appuntamenti d’estate

ROCHETMAN

Rassegna cinematografica “Il Cinema: genio e sregolatezza”

Largo Solaio dei Pastai, h 2100 Positano

Teatro Festival

NINO

dedicato all’amico magico Nino Rota

con Lalla Espositoe al al pianoforte Antonio Ottaviano

Anfiteatro di Positano, h 20.45

Scala Sound Trek

FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN LORENZO

Scala Sound Trek
FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN LORENZO
patrono di Scala Scala

Amalfi d’Autore

GENNARO ARMA

La lezione più importante

Largo Duca Piccolomini, h 21.00 Cetara

MARCO DE SIMONE LIVE SHOW

Piazzale Torre Vicereale, h 21.00 Positano

Vicoli in arte

SUD MEDINA DUO

Concerto

Rampa Teglia, h 20,30

Ravello Concert Society

SCARLATTI, GRANADOS, DE FALLA

Luca Battipaglia – Pierpaolo Russo guitar duo

musiche:

D. Scarlatti: Sonate K. 9, K. 159, K. 380;

F. Gragnani: Duetto No.1 in D major from “Trois duo” op. 1;

F. Sor: Les deux amis op. 41;

E. Granados: Oriental, Rondalla Aragonesa, Arabesca (12 Danzas españolas);

M. De Falla: La vida breve;

Ravello Concert Society
SCARLATTI, GRANADOS, DE FALLA
Luca Battipaglia – Pierpaolo Russo guitar duo
musiche:
D. Scarlatti: Sonate K. 9, K. 159, K. 380;
F. Gragnani: Duetto No.1 in D major from "Trois duo" op. 1;
F. Sor: Les deux amis op. 41;
E. Granados: Oriental, Rondalla Aragonesa, Arabesca (12 Danzas españolas);
M. De Falla: La vida breve;
ticket entry – info: info@ravelloarts.org – phone: +39 089 8424082 Ravello
RavelloFestival

CONCERTO ALL’ALBA

Orchestra Giovanile Luigi Cherubini

Direttore James Conlon

Musiche di Beethoven

Belvedere di Villa Rufolo, ore 5.00

Entry ticket – info: +39 089 858422 | boxoffice@ravellofestival.com

Made in Vietri

FELICE D’AMICO

Made in Vietri
FELICE D'AMICO
Marina di Vietri, Piazza A. della Porta, ore 21.00 Vietri sul Mare

Agerola sui sentieri degli Dei

LA NOTTE DEI DESIDERI

a cura dell’associazione AstroCampania

Osservatorio Astronomico, h 21.00 Cetara

MAGO PAKITO

Piazzale Torre Vicereale, h 21.30 Minori

Appuntamenti d’estate

MARIO STEFANO PIETRODARCHI

concerto

Piazzetta Maggiore Garofalo, h 2100 Positano

Vicoli in arte

I PAESAGGI INTERIORI DI ALICE – Quarto viaggio

Danza.

Via Positanesi d’America, h 20,30 Scala

Scala Sound Trek

DA MOZART AI NOSTRI GIORNI

Amalfi Coast Clarinet Quintet

Ruderi della Basilica di Sant’Eustachio, h 21.00

Made in Vietri

NAPUL’E’

Made in Vietri
NAPUL'E'
Dragonea, ore 21.00 Vietri sul Mare

Agerola sui sentieri degli Dei

ARISA

Ortica special tour 2021

Parco Colonia Montana, h 21.00 Positano

Vicoli in arte

TRA TERRA E MARE

Spettacolo teatrale/musicale itinerante

Partenza da Liparlati, Discesa Strada Nazionale, h 20,30

Made in Vietri

DOROTHY MANZO

Made in Vietri
DOROTHY MANZO
Marina di Vietri, Piazza A. della Porta, ore 21.00 Vietri sul Mare

Agerola sui sentieri degli Dei

QUELLI CHE ASPETTANO…TRA CANTI E MUSICA

riti dionisiaci e danza delle baccanti sul Sentiero Tre Calli

Paipo, località Crocifisso, h 19.00

partenza con guide Maiori

FRANCESCO RENGA

“ACOUSTIC TRIO – ESTATE 2021”

Anfiteatro del Porto, h 21.30

biglietti su ticketOne o tel. 089 9948351 – 389 672 9968

Ravello Concert Society

FOUR AMERICAN SOULS

Riccardo Caruso piano

musiche:

L.M. Gottschalk: Ossian.Two Ballades Op.4;

A.M.C. Beach: Dreaming from “Four Sketches” Op.15, Eskimas Op.64, Improvvisations Op.148 n.4,5;

E. MacDowell: Woodland Sketches Op.51 No.1,3,6;

Sea pieces Op.55 No.1,2,3,4,5;

Ravello Concert Society
FOUR AMERICAN SOULS
Riccardo Caruso piano
musiche:
L.M. Gottschalk: Ossian.Two Ballades Op.4;
A.M.C. Beach: Dreaming from "Four Sketches" Op.15, Eskimas Op.64, Improvvisations Op.148 n.4,5;
E. MacDowell: Woodland Sketches Op.51 No.1,3,6;
Sea pieces Op.55 No.1,2,3,4,5;
G. Gershwin: Oh Lady Be Good!, The Man I love, I'll build a Stairway to Paradise, Do it again!, That certain feeling, Liza, Three Preludes, Rhapsody in Blu; Ravello
eticket entry – info: info@ravelloarts.org – phone: +39 089 8424082

FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA ASSUNTA Maiori e Positano Agerola

Agerola sui sentieri degli Dei

ALBA MAGICA

Concerto del Gruppo bandistico Città di Agerola

Monte Tre Calli, h 5.00 ________________________ I dettagli degli eventi su Facebook

