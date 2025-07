Costiera, emergenza acqua, Ausino riduce dotazioni del 50%

La Conferenza dei Sindaci della Costa d’Amalfi comunica che, a seguito di una nota ufficiale pervenuta il 1° luglio 2025, la società Ausino S.p.A. – Servizi Idrici Integrati ha disposto una riduzione immediata del 50% delle dotazioni idriche per tutti i comuni della costiera.

Il drastico provvedimento si è reso necessario a causa di assorbimenti anomali registrati nell’acquedotto esterno, che hanno provocato un calo significativo nei livelli di accumulo dei serbatoi principali di Croce e Iaconti, mettendo a rischio l’equilibrio dell’intera rete idrica. Se non si interviene tempestivamente, la rete potrebbe subire una crisi strutturale.

L’intervento, già operativo, resterà in vigore fino al ripristino delle condizioni minime di esercizio, mentre nei prossimi giorni Ausino definirà una nuova soglia di riduzione, per garantire una distribuzione più equa tra i comuni interessati. La misura sarà valida almeno fino alla fine della stagione estiva, quando i consumi raggiungono i picchi più elevati.

A peggiorare il quadro, la Sistemi Salerno S.p.A. ha annunciato una progressiva riduzione della fornitura idrica dalla centrale di sollevamento del Cernicchiara, che – pur operativa – dovrà concentrare le risorse disponibili per garantire la dotazione minima alla città di Salerno, limitando quindi ulteriormente i volumi destinati ad altri territori.

Divieto di uso improprio dell’acqua potabile: ordinanze in vigore

La Conferenza ricorda che restano in vigore, in tutti i comuni della Costiera Amalfitana, le ordinanze che vietano l’uso dell’acqua potabile per scopi non essenziali, tra cui:

Irrigazione di orti, giardini e aiuole;

Riempimento di piscine, anche temporanee;

Lavaggio di veicoli;

Usi ludici o ricreativi;

Prelievo da fontane pubbliche per usi non alimentari;

Utilizzo degli idranti per usi diversi dallo spegnimento di incendi.

Le amministrazioni comunali sono invitate a rafforzare i controlli sul territorio per garantire il rispetto delle ordinanze e tutelare una risorsa oggi più che mai preziosa e a rischio.

La collaborazione di tutti i cittadini è fondamentale.

Nel frattempo, anche la società Sistemi Salerno S.p.A. ha comunicato la progressiva riduzione della fornitura idrica dalla centrale di sollevamento del Cernicchiara, attualmente ancora operativa a pieno regime. La decisione mira a garantire una dotazione minima alla città di Salerno, limitando ulteriormente la quantità disponibile per gli altri territori.

