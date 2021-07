Costiera Amalfitana, tutti gli appuntamenti da oggi a fine luglio.

Giovedi 15 Luglio Cetara

Band & Sea

KIDS – PULCE BUBBLES SHOW

Piazzale Torre Vicereale, h 21.00 Positano

Vicoli in arte

SINGING HOLLYWOOD

Piazza dei Mulini, h 20,30 Vietri sul Mare

La Congrega Letteraria

DA DAVID HUME AI CONTROLLI

DEL VACCINO ANTI COVID

Lectio magistralis di Roberto Miraglia

Oratorio dell’Arcinfraternita, h 19,300 Teatro a Vietri

la Compagnia Fuori Tempo Teatro Luca Barba

presenta

LA LOCANDA SULL’OCEANO

regia di Geltrude Barba

Marina di Vietri, h 21.00 _____________________ Venerdi 16 Luglio Amalfi

Eventi Estate

BEATRICE VALENTE QUARTET

Jazz, Blues e Bossanova

Piazza Duomo, h 22.00 Minori

Appuntamenti d’estate

tutto il giorno fino a Domenica 18 luglio

GUSTO ITALIA IN TOUR

Lungomare California h. 20,00

Presentazione del video

SENTIERO DEI LIMONI Vietri sul Mare

Vietri in scena

CONCERTO DI MUSICA DA CAMERA

con:

Andrea Maddalena, flauto

Laura Cozzolino, pianoforte

Vincenzo Iovino, violino

Miriam Campobasso, violino

Francesca Senatore, viola

Alessandra Ercolani, violoncello

musiche:

Wolfang Amadeus Mozart:Quartetto in re maggiore K 285 per flauto e archi;

Robert Schumann: Quintetto in mi b maggiore op 44 per pianoforte e archi.

Villa Comunale, h 21.00 ____________________ Sabato 17 Luglio Maiori

Maiori Festival

‘A SPORTA ‘E FILUMENA

Visita guidata e performances itineranti

Obelisco Santa Maria a Mare, h 18.00

ticket: +39 339 28 29 691 | info@maiorifestival.it Minori

Appuntamenti d’estate

Letto ad una piazza con

GIGI MARZULLO E LINO BANFI

Interventi musicali di Roberto Ruocco

Piazza Cantilena, h 21,00 Ravello

Ravello Festival

ORCHESTRA FILARMONICA DI BENEVENTO

Direttore e violinista Fabio Biondi

Musiche di Beethoven, Schumann, Mendelssohn Belvedere di Villa Rufolo, ore 20.00

ticket entry – info: +39 089 858422 | boxoffice@ravellofestival.com Vietri sul Mare

La Congrega Letteraria

LA DIVINAZIONE SULLA SCENA

Lectio magistralis di Francesco Puccio

Oratorio dell’Arcinfraternita, h 19,30 ____________________ Domenica 18 Luglio Maiori

Maiori Festival

MENS SANA IN CORPORE SANO

Esercizi di respirazione, chi kung e tai chi

Spiaggia (Porto Turistico), h 7.00

info: +39 339 28 29 691 | info@maiorifestival.it Positano

Vicoli in arte

TRA TERRA E MARE

Piazza di Nocelle, h 20,30 ____________________ Lunedi 19 Luglio Minori

Appuntamenti d’estate

Presentazione del libro

IL CANTO DEL SILENZIO

di Massimo Bignardi e Corradino Pellecchia

Piazzetta Maggiore Garofalo, h 21,00 Ravello

Ravello Concert Society

BUT NOT FOR ME’: A TRIBUTE TO JUDY GARLAND

con i-lark, voice e Ciro Caravano, piano

Minuta di Scala, h 20.30

ticket entry – info: info@ravelloarts.org – phone: +39 089 8424082 ____________________ Martedi 20 Luglio Amalfi

Eventi Estate

MARINA BRUNO IN PARTHENOPLAY

feat Daniele Sepe

Piazza Duomo, h 22.00 Positano

Vicoli in arte

BRUNO BAVOTA IN CONCERTO

Piazza dei Rcconti, h 20,30 ___________________________________ Mercoledi 21 Luglio Cetara

Band & Sea

SKIZZIKEA

Minori

Appuntamenti d’estate

fino a Domenica 25 Luglio

MEDITERRANEO HORN MEETING

simposio cornistico Presentazione del libro

VIRALI

di Francesco Del Pizzo e Pasquale Incoronato

Piazzetta Maggiore Garofalo, h 21,00 Positano

Vicoli in arte

TRA TERRA E MARE

Bivio Fiume, h 20,30 Vietri sul Mare

Vietri in scena

CONCERTO DI MUSICA DA CAMERA

con:

Bruno Canino, pianoforte;

Luca Santaniello, violino;

Giuliano De Angelis, violoncello

musiche:

Franz Joseph Haydn: Gypsy Trio;

Felix Mendelssohn-Bartholdy: piano trio n.1 in D min op.49;

Astor Piazzolla: Primavera Portena,

Astor Piazzolla: Otono Porteno

Villa Comunale, h 21.00 ___________________________________ Giovedi 22 Luglio Atrani

FESTA DI SANTA MARIA MADDALENA

Gli abitanti di Atrani sono molto legati a Santa Maria Maddalena.

Una devozione che risale all’epoca del Ducato Amalfitano, quando, si tramanda, la santa intervenne per allontanare una guarnigione di mercenari Alessandrini asserragliati nel Castello di Castiglione. Il castello negli anni a venire fu trasformato nell’attuale Collegiata… In onore della Santa gli Atranesi organizzano il “Festone” che ha inizio con un matinèe musicale in “piazzetta”, cui fanno seguito la solenne messa in Collegiata, la processione per le vie del paese ed il concerto bandistico in piazza. Chiude i festeggiamenti un grandioso spettacolo pirotecnico sul mare.

(…)

Per coronare l’evento, sulle tavole degli Atranesi non deve assolutamente mancare il “Sarchiapone! :

“Che bella festa fanno stì tranise – dint’ ‘a no vico astritto: ‘o Paraviso.

A festa llor 'a fanno c' 'a devozione – e tenene p'avvocato 'o sarchiapone"! ….CONTINUA LA LETTURA SU: www.giracostiera.com

PER IL PROGRAMMA DEI FESTEGGIAMENTI: Facebook#giracostiera

PER IL PROGRAMMA DEI FESTEGGIAMENTI: Facebook#giracostiera Cetara

Kids

STARMAX

spettacolo di magia

Piazzale Torre Vicereale, h 21.00 Minori

Appuntamenti d’estate

SAGGIO DELL’ASSOCIAZIONE GINNASTICA RITMICA

Lungomare California, h 19.00 Positano

Vicoli in arte

VALENTINA NASELLI DUO – MINA D’AUTORE

Valentina Naselli ci farà viaggiare sulle note dei grandi successi di Mina, riarrangiati dal chitarrista Daniele Trissati.

Passeggiata Nureev, h 20,30 Ravello

Ravello Festival

ASTOR PIAZZOLLA 100°

Quinteto Astor Piazzolla e Orchestra Filarmonica Salernitana Giuseppe Verdi.

Direttore Andrés Juncos.

Pablo Mainetti, bandoneon

Musiche di Piazzolla Belvedere di Villa Rufolo, ore 20.00

ticket entry – info: +39 089 858422 | boxoffice@ravellofestival.com __________________________ Venerdi 23 Luglio Cetara

Band & Sea

VANESSA CAPUTO

Piazzale Torre Vicereale, h 21.00 Maiori

Maiori Festival

L’ABBAZIA DEL MISTERO

visita guidata e spettacolo

Badia di S. Maria de Olearia, h 19.00

ticket: +39 339 28 29 691 | info@maiorifestival.it Minori

Appuntamenti d’estate

MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO

E DELL’ARTIGIANATO

a cura delle Associazioni Ranch Star

e La Soffitta in piazza

Lungomare California Vietri sul Mare

La Congrega Letteraria

PROFONDO SUD

Film Lecture a cura dei proff. Mariangela Palmieri

e Hernan Vargas

Oratorio dell’Arcinfraternita, h 19,30

Vietri in scena

6 IN JAZZ

con:

Sandro Deidda, sax tenore e soprano;

Alessandro Castiglioni, chitarra elettrica;

PierPaolo Bisogno, vibrafono e Percussioni; Guglielmo Guglielmi, pianoforte;

Aldo Vigorito, contrabbasso;

Giuseppe Lapusata, batteria;

musiche di Lucio Battisti in chiave jazz

Villa Comunale, h 21.00 __________________________ Sabato 24 Luglio Minori

Appuntamenti d’estate

FINALE DEL CONCORSO A PREMI DEL MEDITERRANEO HORN MEETING, CON LA PARTECIPAZIONE STRAORDINARIA DEL TRIO MUSIKANTEN

Largo Solaio de’ Pastai, h 21.00 Positano

Vicoli in arte

MEDEA

Spettacolo di prosa classica,

scritto e interpretato da Laura Pagliara.

Largo Don Raffaele Talamo, h 20,30 Ravello

Ravello Festival

LES MUSICIENS DU LOUVRE

Direttore Marc Minkowski

Musiche di Mozart

Belvedere di Villa Rufolo, ore 20.00

ticket entry – info: +39 089 858422 | boxoffice@ravellofestival.com __________________________ Domenica 25 Luglio Minori

Appuntamenti d’estate

h. 19,00

NAVIGANDO TRA I SUONI DEL MARE

Specchio d’acqua antistante l’arenile di Minori h 21.00

MEDITERRANEO HORN MEETING IN CONCERTO

Piazzetta Maggiore Garofalo ______________________________ Lunedi 26 Luglio Amalfi

Eventi Estate

PHILADELPHIA JAZZ ORCHESTRA & AMERICAN ATLANTIC CHORALE

Piazza Duomo, h 20,30 ______________________________ Martedi 27 Luglio Ravello

FESTA DI SAN PANTALEONE DA NICOMEDIA Medico e taumaturgo, San Pantaleone visse ed operò in Bitinia, dove venne martirizzato nel 305. Le sue reliquie furono portate a Ravello nel XII secolo. È il protettore delle nutrici, dei sofferenti di emicrania e delle madri afflitte dal pianto dei neonati. Una leggenda narra che il santo, grazie alla sua proprietà di allungarsi, da Amalfi si affacciò su Ravello attirato dai gemiti di un bambino capriccioso. Rimasto affascinato dal luogo, decise di non redarguire il monello e, piuttosto, di estendere sul paese la sua protezione. Dopo la sua morte sarebbe stato il suo sangue a continuare la benefica azione. Da allora, ogni anno, il 27 luglio, anniversario della decapitazione del santo, al termine di una veglia di preghiera, avviene la miracolosa liquefazione del sangue, che resta disciolto fino ai primi di settembre. Un’ultima curiosità: il martire di Nicodemia è anche protettore del lotto e dei suoi giocatori…

CONTINUA LA LETTURA SU: www.giracostiera.com PER IL PROGRAMMA DEI FESTEGGIAMENTI: Facebook#giracostiera

Vicoli in arte

SUD MEDINA DUO CONCERTO

Spettacolo di prosa classica, scritto e interpretato da Laura Pagliara.

Via Regina Giovanna, h 20,30 Ravello

Ravello Concert Society

BACH CELLO SUITES II

con:

Francesca Giglio, cello

musiche:

Johann Sebastian Bach (1685-1750);

Cello Suite No.1 BWV1007;

Cello Suite No.2 BWV1008;

Cello Suite No.3 BWV1009 Ravello Arts Coucil Guest House Gardens, h 20.30

ticket entry – info: info@ravelloarts.org – phone: +39 089 8424082 ______________________________ Giovedi 29 Luglio Cetara

Kids

VALIUM

Clown show

Minori

Appuntamenti d’estate

RASSEGNA “LARGO SOLAIO DE’ PASTAI” – I serata

Concerto per violino solo di Salvatore Lombardo del Teatro San Carlo di Napoli

Largo Solaio de’ Pastai, h 21.00 Positano

Vicoli in arte

I PAESAGGI INTERIORI DI ALICE

Un racconto in danza

Piazza Amerigo Vespucci, h 20,30 Ravello

Ravello Festival

OMAGGIO A CARUSO

Orchestra del Teatro di San Carlo di Napoli

Direttore Nikolas Nägele.

Juan Diego Flórez, tenore.

Marina Monzó, soprano.

Musiche di Rossini, Donizetti, Gounod, Puccini

Belvedere di Villa Rufolo, ore 20.00

ticket entry – info: +39 089 858422 | boxoffice@ravellofestival.com ______________________________ Venerdi 30 Luglio Cetara

Ami

MUSICA PER GIRASOLI

reading e concerto con Leonardo di Lorenzo

Piazzale Grotta, h 21.30 Maiori

Maiori Festival

TOUR E DEGUSTAZIONE DI VINI COSTA D’AMALFI

ticket: +39 339 28 29 691 | info@maiorifestival.it Minori

Appuntamenti d’estate

MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO

E DELL’ARTIGIANATO

a cura delle Associazioni Ranch Star

e La Soffitta in piazza

Lungomare California PIAZZA CANTILENA IN CONCERTO

Piazzetta Maggiore Garofalo, h 21.00 Positano

Vicoli in arte

THAT’S AMORE!

Una storia di Lucio Leone con le più belle musiche della tradizione italiana.

Piazza di Nocelle, h 20,30 Ravello

Ravello Festival

GRUPPI CAMERISTICI DELL’ORCHESTRA GIOVANILE LUIGI CHERUBINI

Sala dei Cavalieri di Villa Rufolo, ore 18.30

ticket entry – info: +39 089 858422 | boxoffice@ravellofestival.com Vietri sul Mare

Teatro a Vietri

la Compagnia Post Teatro in

A’SMANIA D’A VACANZA

scritto e diretto da Silvio Fornacetti

Marina di Vietri, h 21.00 ________________________ Sabato 31 Luglio Maiori

Maiori Festival

LA GRECÌA PERDUTA

concerto per chitarra di Ettore Castagna

Località Erchie, h 21.00

ticket: +39 339 28 29 691 | info@maiorifestival.it Positano

Vicoli in arte

SUD MEDINA QUARTETTO

Concerto in quartetto dal pop alla musica leggera

Spiaggia Grande, h 20,30 Ravello

Ravello Festival

GRUPPI CAMERISTICI DELL’ORCHESTRA GIOVANILE LUIGI CHERUBINI Chiesa di Santa Maria a Gradillo, ore 12.30 Sala dei Cavalieri di Villa Rufolo, ore 18.30 ingresso libero su prenotazione – info: +39 089 858422 LUMINA IN TENEBRIS

Luci dalla Divina Commedia prima e dopo Dante

di e con Elena Bucci e Chiara Muti

Belvedere di Villa Rufolo, ore 21.00

ticket entry – info: +39 089 858422 | boxoffice@ravellofestival.com

