Sono 767 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 24.283 test esaminati.

Il tasso di incidenza è stabile al 3,15% (ieri 3,10).

Il bollettino dell’Unità di crisi segnala una nuova vittima. In lieve diminuzione rispetto a ieri l’occupazione dei posti letto, sia in terapia intensiva (17 pazienti, -1) sia in degenza (268 ricoverati, -6). (ANSA).