Coronavirus, aggiornamento 31 gennaio, 51 decessi e 5.062 nuovi casi nelle ultime 24 ore.

Malgrado i test effettuati ieri, giorno festivo, siano molti meno del bollettino precedente, il tasso di incidenza del Covid in Campania continua a diminuire.

I nuovi positivi sono infatti 5.062 su 42.979 tamponi, portando l’indice di contagio all’11,77% contro il 12,92 del giorno prima: un calo ancora più significativo perché registrato in un giorno, il lunedì, in cui durante le ondate della pandemia si è abituati a un rialzo della percentuale per via del minor numero di cittadini testati.

E’ molto alto invece il numero delle nuove vittime segnalate, 51, di cui però 31 risalenti alle ultime 48 ore e ben 20 risalenti ai giorni precedenti e registrate in ritardo. Sostanzialmente stabile l’occupazione delle terapie intensive, 89 (+1), mentre i ricoveri in degenza scendono a quota 1.391 (-13). (ANSA).