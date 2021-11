Sono 798 i positivi del giorno al Covid in Campania sui 27.521 test effettuati per un indice di contagio pari al 2,9%, in leggera flessione rispetto a ieri (3,25%).

Quattro le persone decedute.

I posti letto di terapia intensiva occupati sono 26 a fronte di 656 disponibili: un dato inalterato rispetto a quello di ieri.

I posti letto di degenza occupati sono invece 294 (+1) mentre quelli disponibili ammontano a 3160. (ANSA).