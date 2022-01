Coronavirus, aggiornamento 10 gennaio, 20 decessi e 13.107 nuovi casi nelle ultime 24 ore.

Sono 13.107 i nuovi contagi da coronavirus oggi 10 gennaio 2022 in Campania, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 25 morti.

I nuovi casi di positività sono emersi dall’analisi di 54.899 test. La percentuale di test positivi sul totale dei tamponi analizzati è pari a 23,87%. Nel bollettino odierno diffuso dall’unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 25 nuovi decessi, 20 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 5 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Il numero dei decessi legati al Covid registrati in Campania dall’inizio della pandemia sale a 8.601. In Campania sono 77 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva (+1 rispetto a ieri) e 1.085 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza (+54 rispetto al dato diffuso ieri).

Nel report dei posti letto su base regionale contenuto nel bollettino di oggi sono inseriti 695 posti letto di terapia intensiva complessivamente disponibili, 7 in meno rispetto a ieri quando venivano indicati 702 posti letto di terapia intensiva disponibili.