Coraggio Salerno: spiagge bene comune.

Coraggio Salerno chiede al Comune di Salerno che le spiagge cittadine siano restituite alla loro natura di “bene comune”.

Nei giorni scorsi ci siamo recati agli uffici comunali per protocollare le richieste e le proposte per la gestione delle spiagge libere ed attrezzate che possiamo riassumere in questo documento.

Chiede una riqualificazione significativa delle spiagge libere, e una progressiva restituzione di spiaggia alla libera fruizione da parte dei concessionari degli stabilimenti balneari.

Chiede che gli accessi alla spiaggia libera (Torre Angellara tra la scogliera e il vecchio Arenella, Mercatello tra Lido Mercatello e LIDO, tra il Nuovo Mercatello e il lido Colombo, spiaggia e scogliera prima del polo nautico, spiaggia del porticciolo, da Lido Caravella al bar Marconi, Torrione altezza ex Ostello della Gioventù, spiaggia del porto, ma anche le spiagge libere della litoranea fino al confine con Pontecagnano) siano segnalati, tutelati, ripristinati e garantiti da servizi pubblici che garantiscano: