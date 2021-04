L’evento dal fisico al digitale, appuntamento con i mercoledì di Palazzo Innovazione.

Come sono cambiati gli eventi dal fisico al digitale? Se il Covid-19 ha, involontariamente, contribuito a questo cambiamento di tendenza, con la necessità di dover garantire il rispetto delle norme socio-sanitarie, sempre più imprese stanno rivalutando l’utilità del gestire la propria rete di contatti e relazioni da remoto.

La meeting industry saprà ancora adattarsi a questo processo globale di trasformazione? La sfida dei Digital Live Events sarà il tema del prossimo talk del ciclo “I Mercoledì del Palazzo”: in collaborazione con Virvelle, Palazzo Innovazione ospita Vincenzo Ferrara, fotografo, grafico, produttore video, founder di Fusion Studio e regista dello stesso format che, eccezionalmente per questo incontro, lo vede protagonista sul palco virtuale. L’appuntamento è per mercoledì 14 Aprile, alle 17, in compagnia di Vincenzo, il quale condividerà la top list dei 5 trucchi per realizzare una diretta online di successo. Intervistato da Francesco Pannullo, il videomaker racconterà di come, mentre gran parte dell’Europa veniva bloccata dal lockdown, gli eventi abbiano iniziato a cambiare forma. Le riunioni fisiche si sono trasformate in video-call digitali, i confronti faccia a faccia si sono spostati sullo schermo, gli eventi culturali e sportivi, ma non solo, si sono convertiti in dirette streaming alle volte seguite in tutto il mondo – basterebbe citare il caso del Super Bowl ‘21 o dell’atterraggio della sonda Perseverance su Marte, raggiungendo picchi di audience mai registrati prima. Vincenzo ci mostrerà il “dietro le quinte” di un evento virtuale, attraverso un pentalogo che ripercorre i punti fondamentali affinché una diretta streaming sia efficace e coinvolga il pubblico, rendendolo curioso e partecipe. Da sempre appassionato di tecnologia e innovazione digitale, Vincenzo Ferrara è laureato in Comunicazione d’Impresa all’’Unisa; da più di 10 anni si occupa di produzioni video per privati ed aziende, curando in particolare la gestione e la regia di eventi sia in presenza che in live-streaming. Il prossimo appuntamento andrà in onda mercoledì 28 aprile, sui canali social di Palazzo Innovazione.

L’iscrizione (consigliata) è gratuita e aperta a tutti.

Partecipa alla diretta: https://www.facebook.com/Palazzoinnovazione/posts/758648881514032

