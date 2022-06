Consumi, Istat: nel 2021 spesa mensile 2.437€, + 4,7% rispetto al 2020.

La spesa media mensile per consumi delle famiglie residenti è stimata a 2.437 euro in valori correnti (2.328 euro nel 2020; +4,7%) ma la metà delle famiglie spende meno di 2.048 euro al mese.

Riprendono a crescere i divari territoriali, 728 euro tra Nord-ovest e Sud, da 625 euro nel 2020.

Dopo la leggera contrazione del 2020, tornano ad aumentare anche i divari nella spesa tra le famiglie di soli italiani e quelle con almeno uno straniero (590 euro in più, 477 nel 2020) e di soli stranieri (867 euro, 672 nel 2020).

Nota. Il giorno 9 giugno 2022 alle ore 12.42 è stato sostituito il Testo integrale, per un dato errato a pagina 1: l’aumento della spesa media per Servizi ricettivi e di ristorazione non è +25,6%, come erroneamente riportato, ma +26,5%.