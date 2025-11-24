Coniugare il Teatro, ultimi appuntamenti in Sala Pasolini

Teatro Pier Paolo Pasolini di Salerno

Coniugare il Teatro – Scena Immersiva

27 – 30 novembre 2025 ore 20.00

TEATRO DEI BORGIA

Medea per strada

da Euripide

con

ELENA COTUGNO

parole di Fabrizio Sinisi e Elena Cotugno

spazio scenico Filippo Sarcinelli

costumi Giuseppe Avallone e Elena Cotugno

ideazione e regia Gianpiero Alighiero Borgia

produzione Teatro dei Borgia

in co-produzione con CTB – Centro Teatrale Bresciano

e Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia

con il sostegno di Fondazione Vincenzo Casillo

Matinée per le scuole

3 dicembre 2025 ore 9.30

4 dicembre 2025 ore 9.30 e 11.30

5 dicembre 2025 ore 9.30

9 dicembre 2025 ore 9.30

10 dicembre 2025 ore 9.30 e 11.30

11 dicembre 2025 ore 9.30

Pomeriggi a teatro con la famiglia

6 dicembre 2025 ore 17.00

7 dicembre 2025 ore 17.00

8 dicembre 2025 ore 17.00

I TEATRINI

Con le ali di Peter

da J. M. Barrie

uno spettacolo di Giovanna Facciolo

con

Adele Amato de Serpis, Alessandro Esposito,

Monica Costigliola, Valentina Carbonara,

Raffaele Parisi

costumi e oggetti di scena di Giovanna Napolitano

Ultimi due appuntamenti per la prima edizione della rassegna “Scena immersiva – Coniugare il teatro”, promossa ed ideata dal Teatro Pubblico Campano con lo scopo di esplorare nuove modalità di fruizione scenica, valorizzando lo spazio polifunzionale del teatro Pier Paolo Pasolini di Salerno e promuovendo un teatro che non si limita a “mostrare” ma invita gli spettatori a vivere lo spazio della messinscena.

Dal 27 al 30 novembre (ore 20) Elena Cotugno proporrà al pubblico Medea per strada, una rivisitazione contemporanea del personaggio di Euripide.

La drammaturgia di Fabrizio Sinisi e la regia di Gianpiero Alighiero Borgia trasformano il racconto della storia di una giovane prostituta dell’Est Europa in un viaggio emotivo e sociale. Scappata dal proprio Paese, è arrivata in Italia ed è finita a prostituirsi per amore di un uomo, da cui si crede ricambiata e con cui ha avuto due figli.

Medea per strada è un’esperienza d’incontro per affrontare il tema delle migrazioni e della tratta di esseri umani, restituendo voce e dignità a chi spesso resta invisibile. Allo spettatore d’oggi viene rivelata la “tragedia dello straniero” con la forza del mito greco.

La protagonista accoglierà gli spettatori in uno spazio intimo e scarno come se fossero suoi ospiti.

Elena Cotugno ha svolto un lungo e intenso percorso di approfondimento grazie a mesi di volontariato sul campo, al fianco di assistenti sociali e associazioni che si impegnano per tentare di recuperare tante donne.

La sua interpretazione, intensa e vibrante, farà riflettere sulla vita emozionando.

Chiuderà la rassegna uno spettacolo di Giovanna Faccioli dedicato all’infanzia e alla fantasia ed ispirato al celebre personaggio di Peter Pan: Con le Ali di Peter.

Spettatori grandi e piccoli vivranno un’esperienza coinvolgente e saranno invitati a volare con l’immaginazione, esplorando il desiderio di libertà e il potere del sogno.

Con un linguaggio visivo e poetico, la compagnia I Teatrini propone un teatro immersivo, che coinvolgerà il pubblico in modo diretto e sensoriale. In una notte stellata il sogno sospenderà la realtà e la realtà si trasformerà in sogno. Tutti diventeranno “bambini smarriti”, con tanto di giuramento e di sigillo, per non avere paura di niente e vivere nell’Isola che non c’è.

In scena: Adele Amato de Serpis, Alessandro Esposito, Monica Costigliola, Valentina Carbonara, Raffaele Parisi.

Repliche mattutine per le scuole dal 3 all’11 dicembre; pomeridiane alle ore 17 dedicate alle famiglie nei giorni 6,7 e 8 dicembre.

