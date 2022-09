Congratulazioni dalla Cisl provinciale ai neo parlamentari salernitani eletti nell’ultima tornata elettorale. Il segretario generale Gerardo Ceres: “Auspichiamo il loro incondizionato impegno per il nostro territorio”.

La Cisl di Salerno esprime vive congratulazioni a tutti gli eletti al Senato e alla Camera nei collegi della provincia di Salerno e ai neo parlamentari salernitani eletti in altri collegi.

“Auspichiamo il loro incondizionato impegno a favore di politiche per il Mezzogiorno e per la nostra provincia, in particolare per il lavoro, gli investimenti infrastrutturali e industriali, la formazione, l’istruzione e le politiche di coesione”, ha detto il segretario generale della Cisl Salerno, Gerardo Ceres. “Auspichiamo, altresì, che su questi temi si possano superare le divergenze elettorali a favore di una sintesi utile ad proporre soluzioni per i temi di stretto interesse dei lavoratori e dei pensionati. Nel quadro delle politiche, più in generale, di carattere nazionale, come sindacato riconfermiamo le proposte della nostra Confederazione rappresentate nell’Agenda Sociale da consegnare al futuro Governo. Buon lavoro dunque, a tutti, da parte degli iscritti e delle iscritte della Cisl di Salerno e della sua segreteria provinciale”