Condizioni meteo avverse, annullata anteprima Barezzi Festival ad Eboli.

È annullata l’anteprima estiva del Barezzi Festival 2021 che doveva tenersi domani, sabato 4 settembre, presso il Raimbow Beach alla Marina di Eboli (Sa).

L’evento organizzato dalla Associazione culturale Luce in coproduzione con la Fondazione Teatro Regio è revocato: “Congiuntamente con l’organizzazione e con grande rammarico abbiamo il dispiacere di comunicare che il concerto in programma domani a Eboli quale anteprima del Barezzi Festival 2021, è annullato, nostro malgrado, a causa delle condizioni meteo in peggioramento -spiega il direttore artistico Giovanni Sparano-. Ci siamo prodigati nel provare a cercare una data alternativa e quindi a spostare l’evento per poterlo recuperare ma purtroppo, nonostante la collaborazione e la buona volontà delle parti, non siamo riusciti a trovare una sintesi compatibile con le diverse disponibilità degli artisti per posticipare il concerto”.

L’organizzazione comunica, inoltre, che i biglietti acquistati verranno rimborsati: “Ci scusiamo con il pubblico per il disagio -continua Sparano- certi di avere comprensione. Sarà nostra premura, già nelle prossime settimane, provvedere al rimborso dei biglietti attraverso il circuito Vivaticket da cui è stato acquistato il tagliando. Ulteriori chiarimenti e informazioni sulla procedura di rimborso, saranno veicolati attraverso il nostro sito oltre che i nostri canali social. Restiamo a disposizione degli utenti per qualsiasi necessità e ci scusiamo ancora una volta, ringraziando tutti per il lavoro svolto finora” conclude il direttore artistico Giovanni Sparano.

