Conclusa con successo l’edizione 2022-23 di Sii Saggio Guida Sicuro con il villaggio della Sicurezza Stradale.

Si è conclusa con successo, presso la Mostra d’Oltremare di Napoli, la nona edizione del roadshow #siisaggioguidasicuro che mira ad educare i giovani a comportamenti responsabili e corretti per una guida sicura, a cui il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha fatto giungere il suo messaggio di auguri e vicinanza.

Il progetto sulla sicurezza stradale, promosso dalla Regione Campania e attuato dall’ANCI Campania con la collaborazione dell’Associazione Meridiani e la partecipazione del personale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, dell’Anas, dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli, di PIARC – Associazione Mondiale della Strada, dell’Associazione Scientifica Infrastrutture Trasporto; si avvale del patrocinio e della collaborazione della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Scuola Regionale della Polizia Locale, del CONI – Comitato Regionale Campania, dell’Unione Stampa Sportiva Italiana e dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale e della media partnership di Rai Campania e Rai Isoradio

Gli studenti della Campania, infatti, dopo la partecipazione agli eventi di sensibilizzazione ed educazione alla sicurezza stradale, sono diventati protagonisti attivi partecipando al concorso di idee – Inventa una soluzione per la sicurezza stradale e hanno tutti dato via libera a una eccezionale creatività, mostrando una gran sensibilità e creando video, disegni, poster, presentazioni, testi, filastrocche, magliette di sensibilizzazione, plastici, slogan e segnali stradali. Oggi si è svolta la parte finale del progetto, presso la Mostra d’Oltremare di Napoli alle presenza del Governatore Vincenzo De Luca e oltre seimila studenti del territorio campano. Il roadshow siisaggioguidasicuro ha coinvolto 37 Amministrazioni Comunali con 54 incontri su tutto il territorio regionale e formato oltre 11mila studenti.

Dopo la Cerimonia dell’Alzabandiera da parte della Fanfara del 10°Reggimento Carabinieri Campania di Napoli si è dato il via alla premiazione del concorso di idee – Inventa una soluzione per la sicurezza stradale al Teatro Mediterraneo, condotta dai testimonial della manifestazione Gigi & Ross, a cui hanno preso parte Franco Picarone, Presidente della Commissione Bilancio della Regione Campania; Carlo Marino, Presidente dell’ANCI Campania; Alfonso Montella, Presidente della Commissione Tecnico-Scientifico dell’Associazione Meridiani; Sergio Roncelli, Presidente del CONI Comitato Regionale Campania e Mario Morcone, Assessore alla Sicurezza e alla Legalità della Regione Campania. Ha concluso i lavori Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania.

Alla conclusione della premiazione, gli studenti si sono cimentati alla guida dei simulatori presenti all’interno del Pullman Azzurro e attratti dell’auto Lamborghini della Polizia di Stato; hanno percepito i rischi dovuti al mancato rispetto delle regole su strada al “Villaggio sulla sicurezza stradale” dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale. Hanno interagito con il “Villaggio dello Sport 2023”, a cura del CONI Campania e dell’Unione Stampa Sportiva Italiana dove l’asd Napoli Pedala ha coinvolto gli studenti con corsi per imparare a pedalare dando loro consigli pratici per una guida sicura in ambito urbano.

Sono state illustrate da parte del personale medico e sanitario del Corpo Internazionale di Pubblica Assistenza Universo Humanitas, manovre di primo soccorso e b-lsd ed effettuate visite mediche gratuite. Personale di Anas, della Tangenziale di Napoli, dell’Esercito Italiano, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale di Napoli e della società Sicurezza e Ambiente, hanno coinvolto gli studenti con dimostrazioni di operatività.

L’ANCI Campania, l’Associazione Meridiani – APSSD, l’Ordine degli Ingegneri di Napoli e British Institutes hanno presenziato con i loro stand per promuovere una campagna di sensibilizzazione incentrata sulla costruzione di una “Cultura della Sicurezza Stradale e della Legalità.”

Nel pomeriggio, all’interno del villaggio l’artista Walton Zed ha fatto dono di una sua tela sulla sicurezza stradale a Graziella Viviano, Presidente dell’Associazione “Sotto gli occhi di Elena”, in presenza degli amici delle due ruote “M2 MOTO CREW SALERNO”. La cerimonia è stata condotta da Alessandro Bolide direttamente da Made in Sud. A dare voce agli studenti e ai visitatori presenti al Villaggio, sono stati gli speaker Sonia Di Domenico, presenter dell’Associazione Meridiani e Dj Aniceto, il dj anti-droga, da anni impegnato nel sociale e promotore di serate anti-dipendenze e sulla sicurezza stradale.

Comitato d’Onore

Presidente Onorario

Vincenzo De Luca – Presidente Regione Campania

Membri del Comitato

Gennaro Annunziata – Presidente Ordine Ingegneri Napoli

Dir. Sup. Giuseppe Beatrice – Dirigente Compartimento Polizia Stradale Campania e Basilicata

Gen. B. Paolo Borrelli – Comandante Provinciale Guardia di Finanza Napoli

Silvia Bruzzone – Istat, Primo ricercatore Direzione centrale per le statistiche sociali e il welfare

Luigi Carbone – Vicepresidente ANCI Campania

Gianfranco Coppola – Presidente USSI

Nello D’Auria – Segretario Anci Campania

Antonio De Iesu – Assessore Polizia Municipale e Legalità Comune di Napoli

Antonio Del Giudice – Vicepresidente ANCI Campania

Gianni de Prisco – Vittima della strada

Maria Teresa Imparato – Presidente Fondazione Gerardino Romano

Leopoldo Iovino – Fondazione Guccione Onlsu

Gen. D. Antonio Jannece – Comandante Legione Carabinieri Campania

Dionisio Limongelli – Dirigente Scuola Regionale Polizia Locale

Matteo Lorito – Rettore Federico II Napoli

Vincenzo Luordo – Presidente ANVVF

Carlo Marino – Presidente ANCI Campania

Luigi Massa – AD Tangenziale di Napoli S.p.A.

Massimiliano Massimi – Presidente Associazione Massimo Massimi Onlus

Nicola Montesano – Responsabile Struttura Territoriale Anas Campania

Mario Morcone – Assessore Legalità e Sicurezza Regione Campania

Antonio Parlati – Direttore Centro Produzione Rai di Napoli

Franco Picarone – Presidente Commissione Bilancio Regione Campania

Sergio Roncelli – Presidente CONI Campania

Giuseppe Scanni – Giornalista, scrittore, docente universitario e diplomatico

Roberto Schiavone di Favignana – Presidente Humanitas

Gen. C.A. Giuseppenicola Tota – Comandante Comando Forze Operative Sud

Graziella Viviano – Presidente Associazione “Sotto gli occhi di Elena”

COMMISSIONE TECNICO-SCIENTIFICA

Presidente

Alfonso Montella – Professore di Sicurezza Stradale UniNA Federico II

Segretario

Roberto Fasanelli, Professore di Psicologia Sociale UniNA Federico II

Membri della Commissione

Gino Aveta – Autore e regista televisivo e radiofonico

Maria Antonia Ciocia – Direttore Dipartimento Economia Università “Luigi Vanvitelli”

Giuseppe Cortese – Consigliere Associazione Meridiani

Luca Della Corte – Project Manager Associazione Meridiani

Carmine De Gregorio – Presidente Associazione XV Maggio MMXI

Rocco Di Filippo – Referente Anci Campania

Filomena Donato – Direttore vicedirigente Vigili del Fuoco Comando di Benevento, socia e referente ANVVF

Edmondo Gallo – Direttore Tecnoscuola

Ten. Col. Giuseppe Costa – Comandante Reparto Carabinieri Servizi Magistratura Gruppo Napoli

Gen. B. Ciro Esposito – Comandante Polizia Locale Napoli

Alessandra Franciosa – Consigliere Associazione Meridiani

Francesco Galante – Professore di Strade, Ferrovie e Aeroporti UniNA Federico II

Ten. Camilla Latini – Comandante Sezione Operativa 2° Nucleo Operativo Metropolitano Napoli Guardia di Finanza

V.Q.A. Valentino Mariniello – Dirigente Centro Operativo Autostradale di Napoli

Filomena Mauriello – Ricercatore di Strade, Ferrovie e Aeroporti UniNA Federico II

Ada Minieri – Consigliere Segretario Ordine degli Ingegneri Napoli

Maria Pieri – Professore di Medicina Legale e Tossicologia Forense Dipartimento Scienze Biomediche Avanzate UniNA Federico II

Maria Rella Riccardi – Centro Servizi Metrologici e Tecnologici Avanzati UniNA Federico II

Antonella Scarano – Ingegneria dei Sistemi Civili UniNA Federico II

Francesco Timpone – Professore di Meccanica Applicata alle Macchine UniNA Federico II

ISTITUTI PREMIATI

Istituto Comprensivo Paolo Borsellino di Napoli, Liceo Umberto I di Napoli, Istituto Comprensivo Miraglia – Sogliano di Napoli,Istituto Superiore Vittorio Emanuele II di Napoli, Istituto Superiore Vittorio Veneto di Napoli, Liceo Gian Battista Vico di Napoli, Istituto Comprensivo Alfonso Gatto di Battipaglia, Istituto Superiore Vittorio Emanuele II di Napoli, Istituto Superiore Rita Levi Montalcini di Quarto, Istituto Superiore Vittorio Veneto di Napoli – succursale di via Ghisleri, Istituto Tecnico Industriale Renato Elia di Castellammare di Stabia, Liceo Umberto I di Napoli, Liceo Cuoco-Campanella di Napoli, Liceo Pasquale Stanislao Mancini di Avellino,Liceo Francesco Severi di Castellammare di Stabia, Liceo Gian Battista Vico di Napoli, Liceo Umberto I di Napoli, Istituto Comprensivo Socrate Mallardo di Marano di Napoli, Istituto Superiore Basilio Focaccia di Salerno, Istituto Superiore Antonio Pacinotti di Scafati, Istituto Superiore Guglielmo Marconi di Giugliano in Campania, Istituto Superiore Pitagora di Pozzuoli, Istituto Superiore Marconi-Galilei di Torre Annunziata, Liceo Adolfo Pansini di Napoli, Liceo Francesco Severi di Castellammare di Stabia, Liceo Gian Battista Vico di Napoli,Scuola Secondaria Statale di Primo Grado Don Salvatore Vitale di Giugliano, Istituto Superiore Antonio Sacco di Sant’Arsenio, Istituto Superiore Adriano Tilgher di Ercolano), Istituto Superiore Eugenio Barsanti di Pomigliano d’Arco, Liceo Francesco Severi di Castellammare di Stabia,’Liceo Virgilio Marone di Avellino,Istituto Superiore Adriano Tilgher di Ercolano, Istituto Superiore Alfonso Casanova di Napoli, Università di Napoli Federico II, corso di dottorato in Ingegneria dei sistemi civili, Istituto Superiore Leonardo Da Vinci di Poggiomarino, Istituto Superiore Vittorio Emanuele II di Napoli, Istituto Superiore Adriano Tilgher di Ercolano, Liceo Francesco Severi di Castellammare di Stabia, IPSEOA Manlio Rossi-Doria di Avellino, Liceo Francesco Severi di Castellammare di Stabia, Istituto Superiore Profagri di Salerno, Liceo Pasquale Stanislao Mancini di Avellino,Liceo Virgilio Marone di Avellino,Università di Napoli Federico, Liceo Adolfo Pansini di Napoli, Istituto Superiore Rita Levi Montalcini di Quarto.