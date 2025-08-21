Claudio Cecchetto al Ke’s Beach sabato 23

Claudio Cecchetto è una delle figure più influenti della scena musicale e dello spettacolo italiano. Produttore discografico, conduttore radiofonico e televisivo, talent scout e innovatore, la sua carriera ha attraversato oltre quattro decenni lasciando un segno indelebile nella cultura pop del Paese. Fondatore di Radio Deejay e Radio Capital, ha saputo trasformare il concetto stesso di intrattenimento musicale, introducendo format rivoluzionari e portando al successo intere generazioni di artisti. Tra i talenti scoperti e lanciati da Cecchetto figurano nomi che hanno fatto la storia della musica italiana come Jovanotti, Fiorello, Max Pezzali e gli 883, Amadeus, Gerry Scotti e Sabrina Salerno.

Il suo nome è legato anche alla direzione di festival e programmi di enorme successo, dal Festival di Sanremo a trasmissioni che hanno segnato un’epoca come “Fantastico”. L’instancabile ricerca di nuove forme di comunicazione e la capacità di intercettare le tendenze lo rendono ancora oggi un protagonista indiscusso dello show business.

Sabato 23 agosto, Cecchetto sarà ospite al Ke’e Beach di Pontecagnano Faiano con il suo Deejay Show, un evento che unirà la sua esperienza di pioniere dell’intrattenimento con la voglia di regalare al pubblico un appuntamento memorabile all’insegna della musica e del divertimento.

«Cecchetto non è soltanto un dj, è un vero e proprio punto di riferimento per la musica e la televisione italiana», dichiara Marco Spina, direttore artistico del Ke’e Beach. «La sua carriera è un percorso fatto di intuizioni, coraggio e talento, capace di segnare intere generazioni. Vederlo all’opera significa assistere a uno spettacolo che va oltre la musica: è un’esperienza emotiva e culturale. Non dimentichiamo che Cecchetto ha avuto un ruolo determinante nello sviluppo di territori come Riccione e Misano, trasformandoli in capitali del divertimento e del turismo internazionale. Il segreto è stato nella sua capacità di unire promozione, organizzazione e comunicazione: tre pilastri che hanno reso quei luoghi riconoscibili e attrattivi in tutta Europa. Ed è proprio questa esperienza che oggi potrebbe essere messa a servizio della nostra terra. Per questo rivolgo un appello agli amministratori e alle istituzioni locali: pensiamo a Claudio Cecchetto come ambasciatore dei grandi eventi della Costa Sud di Salerno, una figura capace di dare visione e di trasformare il nostro litorale in un marchio di identità e qualità. Un progetto del genere potrebbe addirittura aprire la strada a un gemellaggio con la Notte Rosa di Riccione, creando un ponte ideale tra due territori che hanno molto da dare e che, insieme, potrebbero generare un nuovo modello di intrattenimento e turismo. Sarebbe un’occasione unica per rilanciare la Costa Sud di Salerno e darle finalmente la centralità che merita».

«Portare al Ke’e Beach un nome come quello di Claudio Cecchetto significa offrire al nostro pubblico un’esperienza unica», aggiunge Martina Iacovazzo, Partner & Communication Manager del Ke’e Beach. «Vogliamo che questa serata sia un incontro tra memoria e innovazione, dove la musica diventa protagonista e riesce a creare connessioni tra le generazioni. È una grande soddisfazione vedere il nostro progetto crescere con eventi così speciali, capaci di emozionare e coinvolgere il pubblico».

L’evento è realizzato in collaborazione con Madis Music Club e con il supporto di MTV e Wonder Management.

📍 Location: Ke’e Beach – Via Lago Trasimeno 70, Pontecagnano Faiano