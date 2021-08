Cinzia Leone e Gilles Rocca al Villammare Festival.

Questa sera al Villammare Festival Film & Friends grande attesa per l’attrice Cinzia Leone e l’attore e vincitore di “Ballando con le stelle” Gilles Rocca. Giunta alla ventesima edizione, la nota manifestazione organizzata dal Patron Alessandro Cocorullo con il coordinamento artistico di Axel Nobile e la progettazione culturale di Daria Scapitta, si conclude questa sera con l’assegnazione dei premi ai corti e ai film in concorso selezionati da una giuria di qualità composta da esperti del mondo del cinema e dello spettacolo. Tra questi: David Warren, Alessandro Fabbri, Laura Colella, Giuseppe Cozzolino, Emanuela Ponzano e Vince Tempera per i lungometraggi; NicolaGuarino, Cinzia Mirabella, Susanne Franz, Hartmut Saam, Gaetano Bellotta e Vittorio Adinolfi per i cortometraggi.

“Farò parte del mio spettacolo ”Il peggio di Cinzia Leone” che è un insieme dei miei pezzi “peggiori” come amo definirli ironicamente io. Perché se sono i meglio o i peggio non sono io a doverlo dire ma il pubblico”. Cinzia Leone.

“La cosa che più mi è mancata in questo lungo anno è stata proprio il Cinema… i miei impegni lavorativi, prima “Ballando con le stelle”, poi l’”Isola dei famosi” mi hanno allontanato dalla mia più grande passione, la recitazione e la regia…nonostante tutto non è passato nemmeno un minuto senza che pensassi a realizzare il mio sogno una volta finiti i vincoli lavorativi.

Sono felicissimo di presenziare alla serata finale del Festival, è un po’ come tornare a casa e finalmente tornare a respirare l’aria che più amo… l’aria di Cinema”. Gilles Rocca.

I 20 anni del Festival saranno celebrati in conclusione dalla Piro Cilento Fireworks di Vibonati con uno spettacolo piromusicale di particolare effetto, un omaggio al Festival con musica, fuochi e la magia cinematografica del loro riflesso in mare.