CINQUE LICENZE MICROSOFT OFFICE 2019 PLUS DONATE DAL “ROTARY CLUB SALERNO EST” ALLA SCUOLA “CPIA” DI SALERNO

Cinque licenze “Microsoft Office 2019 Plus” che consentiranno di utilizzare le applicazioni desktop di Office per PC, sono state donate ieri mattina, dal “Rotary Club Salerno Est”, presieduto dal dottor Dino Bruno, all’Istituto CPIA di Salerno (Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti) di Via Monticelli, diretto dalla dottoressa Maria Montuori che ha spiegato la mission dell’ Istituto: ”Il CPIA di Salerno, è una scuola statale che offre servizi e attività per l’Istruzione in età adulta e si rivolge a cittadini italiani e stranieri di età superiore ai 16 anni: opera con un proprio assetto didattico e organizzativo che va dall’alfabetizzazione con corsi di lingua italiana per stranieri con il rilascio della certificazione di lingua di livello A2 per il permesso di soggiorno e certificazione di lingua di livello B1 per iscriversi al primo livello di istruzione. Il CPIA di Salerno con le sue 5 sedi: Eboli, Mercato San Severino, Nocera Inferiore, Salerno e Vallo Della Lucania e con le sedi carcerarie di Fuorni, Eboli e Vallo della Lucania è una struttura fondamentale per favorire l’apprendimento permanente degli adulti. Abbiamo stipulato numerosi protocolli d’intesa e convenzioni con le amministrazioni comunali ed enti no profit. Abbiamo accordi di rete con 21 scuole che erogano percorsi di II Livello e convenzioni con l’Università di Siena e il “Trinity College London” per la certificazione linguistica, oltre ad essere ente certificatore Eipass”. Le cinque licenze donate dal Club rotariano saranno installate sui computer dell’Aula Informatica dell’Istituto come ha spiegato il Presidente Dino Bruno:” Il Rotary è sempre vicino alle esigenze del territorio e delle comunità. Quest’ iniziativa, intrapresa grazie alla segnalazione della socia del Club, l’avvocato Daniela Grimaldi, rientra nell’ambito del più ampio progetto rotariano dedicato alle scuole curato dal Segretario del Club, il Preside Antonio Vairo”.