Cinquantadue visite gratuite, odontoiatriche e endocrinologiche questa mattina alla Chiesa di San Demetrio

Cinquantadue cittadini salernitani sono stati visitati gratuitamente dai dottori Giuseppe Cimmino e Vincenzo Pignataro (Odontoiatri) e Mario Infante (Endocrinologo) presso i locali della Parrocchia di San Demetrio in Via Dalmazia, presieduta da Don Rosario Petrone, grazie al “Rotary Club Salerno Duomo”, presieduto da Eduardo Grimaldi, al “Rotary Club Salerno Est”, presieduto da Edoardo Ventura, con la collaborazione dei rispettivi Club Rotaract presieduti da Francesco Della Valle e Aldo Addesso e con il patrocinio del Comune di Salerno, nella persona del Sindaco Vincenzo Napoli e dell’Assessore alle Politiche Sociali e Giovanili, Paola De Roberto. “Continua con grande partecipazione dei cittadini salernitani il progetto distrettuale “Le Domeniche della Salute”, dedicato alla prevenzione di varie patologie e rivolto alle persone meno abbienti” ha spiegato il presidente del “Rotary Club Salerno Duomo”, il dottor Eduardo Grimaldi. Il presidente del “Rotary Club Salerno Est”, il dottor Edoardo Ventura, ha ricordato i prossimi appuntamenti previsti nel calendario programmato:” Il 6 aprile, sempre presso la parrocchia di San Demetrio, sono previsti degli screening senologici con il dottor Gaetano Pellegrino e screening sul Diabete e l’Obesità che saranno effettuati da dottor Marcello Orio. In data 11 maggio saranno effettuati dal dottor Antonio Brando, Governatore del “Distretto Rotary 2101”, dei check -up dell’apparato uro-genitale gratuiti presso la Parrocchia Cuore Immacolata di Maria in Via Madonna di Fatima. Nella stessa data saranno effettuati anche degli screening cardiologici con il dottor Vincenzo Capuano. Il 25 maggio, sempre presso la parrocchia “Cuore Immacolato di Maria” di Via Madonna di Fatima, presieduta da Monsignor Antonio Montefusco, saranno effettuati gli screening oculistici pediatrici con la dottoressa Cristina Massaro e quelli ortopedici con la dottoressa Rossella Cirillo mentre l’8 giugno saranno effettuati gli screening nefrologici con il dottor Giuseppe Palladino, neurologici con la dottoressa Rosa Napoletano e quelli odontoiatrici con il dottor Antonio Sannino”. A effettuare diciassette screening odontoiatrici, dalle 9,30 alle 13,00, sono stati i dottori Giuseppe Cimmino e Vincenzo Pignataro che hanno controllato le mucose per verificare la presenza di lesioni che potrebbero trasformarsi in leucoplachie come ha spiegato il dottor Pignataro:” Sono lesioni tipiche del cavo orale che interessano soprattutto la superficie della lingua e le mucose interne delle labbra, e delle guance. La leucoplachia orale viene considerata come una lesione pre-cancerosa che può quindi dare origine a forme tumorali maligne. I tumori del cavo orale possono essere provocati anche da traumi ripetuti della superficie interna della bocca, come per esempio quelli derivanti dall’errato posizionamento di protesi dentarie, o da scarsa igiene orale. Se c’è una lesione si può consigliare al paziente di effettuare una seconda visita per asportare un pezzettino di mucosa e fare un esame istologico. Questa patologia si può prevenire soltanto facendo una visita odontoiatrica ogni sei mesi”. Il dottor Giuseppe Cimmino ha spiegato che sono in aumento le patologie neoplastiche legate alle mucose orali:” Le neoplasie della bocca, o cavo orale, assieme a quelle che interessano faringe, laringe, ghiandole salivari, cavità nasali e seni paranasali, rientrano fra i cosiddetti tumori della testa e del collo. In Italia ogni anno vengono diagnosticati circa 4.000 casi di tumori alla bocca, più frequenti negli uomini che nelle donne. L’incidenza in Italia è di 7 casi ogni 100.000 abitanti”. Il dottor Mario Infante, Endocrinologo, ha effettuato 35 screening della tiroide di cui venti sono risultati patologici:” Attraverso l’ecografo stiamo effettuando lo screening della tiroide per individuare eventuali problematiche riguardanti questa ghiandola che è un organo fondamentale per tutta la nostra vita: regola un po’ tutte gli organi e le funzioni. Con questo screening si individuano i cosiddetti noduli della tiroide e le patologie infiammatorie come le tiroiditi e l’incremento del volume della ghiandola della tiroide chiamata gozzo. Di questi noduli fortunatamente l’80% sono benigni mentre il restante 20% sono maligni e quindi è importante effettuare queste ecografie per scrinare queste problematiche della tiroide”. Il dottor Infante ha spiegato anche che esiste la tiroidite di Hashimoto:” Un’infiammazione cronica della tiroide legata alla presenza di anticorpi che colpisce più del 5% della popolazione femminile e anche i bambini”. Importante fare prevenzione:” Attraverso un mezzo semplice, sicuro, efficace e ripetibile come l’ecografia. È essenziale farla in epoca precoce. L’età scolastica è l’ideale”. Il dottor Infante ha anche spiegato che è importante consumare sale iodato:” L’utilizzo del sale iodato è fondamentale per la prevenzione”. Importante il lavoro svolto nella mattinata dai soci dei due Club Rotary: Pacifico Marinato, Natalino Barbato e Antonio Capece. Presente il dottor Francesco Natale, CEO di MedicalSa, l’azienda che fornisce tutte le attrezzature necessarie per effettuare gli screening.

Aniello Palumbo