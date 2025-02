Cina: Delegazione sarda esplora la cultura She in Fujian

(Adnkronos) – 20 Febbraio 2025_ Una delegazione proveniente dalla Sardegna, Italia, ha visitato il villaggio di Banyueli, situato nella contea di Xiapu, nella provincia sudorientale del Fujian, per immergersi nella cultura unica del gruppo etnico She. Durante la visita, gli ospiti italiani hanno indossato costumi tradizionali locali e hanno partecipato a diverse attività culturali, evidenziando l'interesse per le tradizioni cinesi. Questo scambio culturale rappresenta un'opportunità per rafforzare i legami tra Italia e Cina, promuovendo una maggiore comprensione reciproca. La notizia è stata riportata da globaltimes.cn. L'incontro ha messo in luce l'importanza del dialogo interculturale e la valorizzazione delle tradizioni locali, contribuendo a un arricchimento reciproco tra i due Paesi. —rassegna-stampa/italianowebinfo@adnkronos.com (Web Info)

