CeSFoL, tavola rotonda sulle Politiche Attive venerdì 28, le conclusioni con il sottosegretario Durigon.

Fare il punto sullo stato dell’arte delle Politiche Attive in Italia con un affondo su Fondo Nuove Competenze, sul programma GOL e sul Reddito di Cittadinanza è quanto intende fare il CeSFoL – Centro Studi Formazione e Lavoro con la tavola rotonda in programma venerdì 28 aprile alle ore 15 in diretta sulla pagina LinkedIn (https://bit.ly/TavolaRotondaCeSFoL).

Un’occasione per riportare al centro del dibattito gli strumenti che hanno l’obiettivo di favorire l’inserimento o il reinserimento delle persone nel mercato del lavoro. Il titolo “Politiche Attive: breaking news” parte proprio da quelle che sono le novità e che rappresentano un importante giro di boa: il Fondo Nuovo Competenze può contare sull’incremento della dotazione finanziaria di 180milioni di euro; per quanto riguarda il Programma Gol sono partite le attività formative promosse e realizzate dalle Regioni senza contare le specifiche azioni messe in campo da ognuna (dall’ampliamento della rete degli sportelli dedicati in Toscana alla certificazione di 7 mila persone profilate con GOL in Abruzzo); per quanto riguarda il Reddito di Cittadinanza, è una misura di politica attiva nata per contrastare la povertà, la disuguaglianza e l’esclusione sociale attraverso un sostegno economico ad integrazione dei redditi familiari e che prevede un percorso di reinserimento lavorativo e sociale.

Dopo i saluti di Giulia Santarsiero, direttrice CeSFoL, seguiranno gli interventi di Agostino Di Maio, direttore generale Assolavoro; Anna Teresa Fiertler, Hr Manager Camomilla Italia; Elvio Mauri, direttore Fondimpresa, ed Eleonora Pisicchio, direttore Fondo For.Te.. Le conclusioni saranno affidate a Claudio Durigon, sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Modererà l’incontro Claudio Tucci, giornalista Il Sole 24 Ore.

“Due milioni di disoccupati e tre milioni di Neet sotto i 35 anni sono i numeri dai quali si deve partire per una riflessione operativa sull’importanza delle Politiche Attive – spiega Giulia Santarsiero, direttrice CeSFoL – Nel pacchetto Lavoro che il consiglio dei ministri è chiamato a votare si parla di un rilancio delle Politiche Attive tanto d’aver previsto tre nuovi strumenti: Garanzia per l’inclusione, Prestazione di accompagnamento al lavoro e Garanzia per l’attivazione lavorativa. Saranno questi i temi al centro della tavola rotonda; il compito del Centro Studi è di osservare cosa accade nel mondo del lavoro e della formazione e dar voce a coloro i quali ne determinano i cambiamenti e i processi”.

CHI ORGANIZZA. CeSFoL è un’associazione senza scopo di lucro autorizzata e finanziata dal Ministero del Lavoro ai sensi della Legge 40/1987. Aggrega tutti gli enti privati che operano nel campo dell’istruzione, della formazione continua e professionale e del lavoro. Supporta concretamente gli associati nel processo di miglioramento, ampliamento, aggiornamento dei loro servizi e know how professionale. La sede del CeSFoL è a Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno. Per consultare il suto del CeSFoL: https://bit.ly/cesfol_website