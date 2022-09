Casinò di Campione d’Italia, 20 milioni di ricavi nei primi mesi. Un rinnovamento che omaggia la storia

Una buona notizia per gli appassionati di intrattenimento e giochi. Il Casinò di Campione d’Italia, riaperto lo scorso 22 gennaio dopo una chiusura durata tre anni e mezzo, ha fatto registrare i primi importanti utili e, stando a quanto lasciato trasparire dal sindaco della cittadina della provincia di Como, Roberto Canesi, guarda al futuro con rinnovato ottimismo e diverse innovazioni già in cantiere.

Già a soli sette giorni dalla riapertura, lo scorso 29 gennaio, Canesi aveva parlato di “grande soddisfazione” e di “rinascita” per un’affluenza “oltre ogni aspettativa”. Trend confermato con il passare dei mesi, come testimoniato ai taccuini de Il Sole 24 Ore dal CEO del Casinò di Campione, Marco Ambrosini, secondo cui l’accordo con il provider dei giochi Novomatic ha generato ricavi per 20 milioni di euro.

Presto sala fumatori e tornei di poker

Tra le tante novità, lo scorso 27 luglio, al termine dell’assemblea dei soci del Casinò di Campione, il sindaco Canesi ha anticipato l’apertura della sala fumatori e l’inizio dei tornei di poker, previsto per ottobre.

Il tutto, come al solito, sarà accompagnato da un pacchetto di bonus per i giocatori che entrano al casinò per la prima volta, un po’ come avviene nel mondo dell’online sui siti evidenziati da BonusFinder, un’azienda che offre una lista comparativa dei bonus proposti dai maggiori casinò virtuali, nei quali è sempre possibile giocare con soldi veri. Anche per quanto riguarda gli eventi, il casinò di Campione non si fa mancare nulla, con il Salone delle Feste al 9° piano dedicato ad eventi di alto livello, come spettacoli, concerti e convention aziendali, e in grado di ospitare fino a 600 persone.

Cucina e giochi: un menù per tutti i gusti

Dal ristorante Le Terrazze al 7° piano si può non solo gustare la cucina dei suoi chef per palati fini, con specialità di crostacei e frutti di mare, ma anche godere di una vista mozzafiato sul lago di Lugano e sul verde che lo circonda. Lo snack bar al 2° bar offre invece l’opportunità per una sosta rapida a base di cocktail, caffè, croissant o panini, mentre chi non ha bisogno di rifocillarsi sceglierà di andare dritto verso i giochi, dove l’offerta ancora una volta è studiata per accontentare tutti i gusti.

Dalla roulette francese allo chemin de fer, una delle più famose varietà di baccarat, dalle diverse varianti di blackjack al trente et quarante, quest’ultimo secondo alcuni il più antico gioco di carte francesi. Sono poi oltre 650 le video slot situate tra 1° e 2° piano, incluse quelle con jackpot progressivi, a cui si sommano altri giochi elettronici come la versione virtuale della roulette.

Una storia ultracentenaria e tutta italiana

I numeri della rinascita appaiono quindi giustificati da una riabilitazione della struttura all’altezza della sua storia ultracentenaria. Aperto per la prima volta nel 1917 in piena I Guerra Mondiale, servendo anche come appoggio per mascherare le attività di spionaggio, il casinò permette ancora oggi di rivivere il fascino della Belle Époque grazie all’arredo delle sale da gioco e dei locali suddivisi nei nove piani.

Nel 2007 il palazzo è stato rimodernato su progetto dell’architetto Mario Botta, con una finitura esterna in lastre di pietra dorata che catturano già l’occhio mentre ci si avvicina ai parcheggi. Un monumento dunque storico di impronta italiana, situato nell’exclave del Canton Ticino e a soli 60 km da Milano, che omaggia la tradizione e torna a rivivere con rinnovato splendore.