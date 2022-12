Capodanno blindato e limitazioni nell’accesso nella zona rossa, Exit: “Una follia”.

Non sono ancora note le modalità d’ingresso al concerto ma la piazza sarà sorvegliata speciale con presenza di Forze dell’Ordine rafforzata, manco ci fosse una guerra in atto.

Ristoratori e albergatori dovranno fornire i nominativi delle prenotazioni per consentire ai propri clienti di attraversare l’area e raggiungere i locali e le strutture; in barba alle norme sulla privacy….

“Ma se il comune non è in grado di garantire la partecipazione a tutti, ovvero garantire la sicurezza di tutti e l’accesso di tutti, perché organizza un evento gratuito di tale portata? Si interroga il Segretario Nazionale di Exit, rimarcando il Dirigente locale Cesare Guarini chiede per quale motivo non si è pensato di utilizzare lo Stadio Arechi dove sicuramente ci sono le condizioni più idonee di sicurezza e di viabilità.

È una follia. Così si limita la libertà di chi è disinteressato all’evento e danneggia enormemente gli imprenditori. Come al solito sembrano provvedimenti messi in campo solo per dimostrare di “esercitare il potere” di limitare la vita dei cittadini.

Allucinante poi dover fornire liste di nomi di clienti di ristoranti e alberghi alla forza pubblica per dover attraversare una piazza.

Strano che non abbiano pensato ad un lasciapassare digitale, tanto in voga fra gli oppressori della libertà individuale negli ultimi tempi”.

Continua Simone Di Stefano di Exit Libertà