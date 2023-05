Campania regione con più abitanti senza banche. SumUp: “POS soluzione contro i costi del contante”.

“Nel Def il Governo ha sottolineato l’importanza dell’uso del POS come strumento di controllo all’evasione. Si tratta del risultato di un percorso di digitalizzazione dei pagamenti avviato già dai precedenti Governi negli ultimi 3 anni, che ha avuto come tappe intermedie l’introduzione della fatturazione elettronica e incentivi per consumatori ed esercenti, come il credito di imposta e il Cashback di Stato. Tuttavia crediamo che la motivazione principale per incentivare i pagamenti digitali debba continuare ad essere un’altra: il vantaggio che essi costituiscono per la crescita delle imprese in termini di fatturato. I pagamenti digitali, infatti, consentono di attrarre una crescente fetta di clientela sempre più orientata al cashless e garantiscono comodità e riduzione dei costi del contante, di cui c’è meno consapevolezza ma che sono sicuramente rilevanti per i commercianti”. È questa l’opinione di Umberto Zola, Growth Marketing Lead di SumUp, fintech specializzata in soluzioni cashless e digitali per i piccoli business, dopo l’introduzione nel Def dell’ipotesi di utilizzo del POS come strumento di controllo dell’evasione. “Quando si parla di costi ci si concentra solo su quelli del digitale, dimenticando che la gestione dei contanti ha delle spese – dalla sicurezza al trasporto per il deposito in banca – che aumentano in quei territori in cui la presenza delle filiali bancarie è meno diffusa: in Italia circa il 40% dei comuni non ha sportelli sul territorio, di conseguenza a restare senza accesso ai servizi bancari è circa il 7% della popolazione. Coinvolte nel fenomeno della desertificazione bancaria sono regioni grandi come Piemonte, Campania e Calabria: al Sud, in particolare, l’11% degli abitanti vive in territori senza filiali. Nei territori rurali e montani, in cui depositare e prelevare denaro implica lunghi spostamenti, mettere in sicurezza l’incasso diventa una spesa che grava sugli esercenti. Tutti questi costi possono essere abbattuti aumentando la diffusione dei pagamenti digitali”. Ecco quali sono, secondo SumUp, i costi del contante per gli esercenti e come i pagamenti digitali consentono di abbatterli. 235mila imprese in comuni senza banche: costi e sicurezza del trasporto L’aspetto della sicurezza si lega non solo alle attività all’interno dell’esercizio commerciale ma anche al trasporto e al deposito del denaro in banca. Tutti questi aspetti diventano ancora più critici se connessi alla mancanza di capillarità degli sportelli sul territorio, con conseguente difficoltà da parte di negozi e ristoranti ad accedere ai servizi finanziari. Secondo l’Osservatorio sulla desertificazione bancaria First Cisl1 sono infatti 235mila le imprese che hanno sede in comuni dove non è presente neanche una banca, di cui la metà ha dovuto abbandonare il territorio dal 2015 a oggi. Perdita dei clienti: Piemonte la regione con più comuni senza banche Secondo i dati di Fabi2, il 7% della popolazione italiana vive in territori dove non ci sono più banche, circa 4 milioni di italiani abitanti di 3.062 comuni privi di filiali. Al Piemonte va il primato di regione con più comuni privi di filiali (713), seguito da Lombardia (483), Calabria e Campania (280). La Campania, inoltre, è prima in Italia per numero di abitanti senza banche (700mila) mentre la Calabria ha la maggior percentuale (28,8%) di cittadini che vivono in territori non coperti da agenzie bancarie, seguita ancora una volta dal Piemonte (13,8%). L’Osservatorio sulla desertificazione bancaria di First Cisl evidenzia che il 43% dei comuni senza filiali si trovano in zone montane e l’86% in zone rurali. Dove è in atto la desertificazione bancaria diventa sempre più difficile per il consumatore prelevare contanti, quindi in questi contesti gli esercenti che non si dotano di strumenti di accettazione dei pagamenti digitali rischiano di perdere clienti. Sicurezza del negozio: costi di strumenti e dispositivi di allarme e sorveglianza Avere in negozio somme consistenti di contante comporta, da parte dell’esercente, un impegno economico nel dotarsi di strumentazioni e dispositivi per la sicurezza. Preferire pagamenti digitali, riducendo la quantità di denaro contante che circola in un’attività, porta inoltre a limitare le preoccupazioni relative alla sicurezza del negozio e del personale: di conseguenza diminuiscono anche le spese per sistemi di allarme e videosorveglianza. Controllo dei contanti falsi: costi per la verifica dell’autenticità Tra i costi che gravano sul bilancio di un’attività che si affida principalmente al contante c’è, da un lato il rischio di accettare inconsapevolmente banconote false, dall’altro di acquistare strumenti per scannerizzare le banconote e verificarne l’autenticità: i pagamenti cashless e contactless, con carta o con smartphone, invece, semplificano e velocizzano le operazioni di cassa oltre a renderle più affidabili per esercenti e consumatori. La complessità della contabilità si risolve con POS e cassa cloud L’ultimo costo di gestione del contante che è necessario considerare riguarda il tempo dedicato alla contabilità, che aumenta tanto più l’offerta di servizi del ristorante o di prodotti in negozio è complessa. L’uso del POS collegato a casse in cloud di nuova generazione consente invece di automatizzare i processi e avere anche strumenti di analytics, utili sia per la contabilità che per scelte strategiche di business.