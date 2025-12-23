Camera di Commercio intitola la Sala del Consiglio ad Augusto Strianese

Redazione Gazzetta di Salerno
Si è tenuta questa mattina, presso la sede storica di via Roma, la cerimonia ufficiale di intitolazione della Sala del Consiglio della Camera di Commercio di Salerno alla memoria del Dott. Augusto Strianese, scomparso lo scorso ottobre.

L’iniziativa ha voluto rendere un omaggio doveroso a una figura centrale nella storia recente del territorio salernitano. Alla presenza delle autorità civili e del mondo associativo, è stata scoperta la targa che legherà per sempre il nome di Strianese al luogo dove si assumono le decisioni strategiche per l’economia locale.

Augusto Strianese ha guidato l’Ente camerale dal 2000 al 2011, lasciando un’impronta indelebile grazie a una visione orientata all’internazionalizzazione delle imprese e al rafforzamento del tessuto produttivo. Durante la cerimonia, è stato ricordato il suo straordinario percorso umano e professionale:

  • Leader associativo: già Presidente di Confindustria Salerno (1987-1991), ha ricoperto ruoli di vertice come Presidente di Unioncamere Campania e Presidente di Assocamerestero, portando l’eccellenza salernitana e italiana sui mercati mondiali.
  • Pioniere delle infrastrutture: il suo nome resta indissolubilmente legato all’Aeroporto di Salerno, infrastruttura nella quale ha creduto fermamente da Presidente del Consorzio, intravedendo il potenziale di volano economico per l’intero Mezzogiorno.
  • Passione per lo sport: la nota ha toccato anche il suo impegno sportivo come Presidente della Salernitana Calcio e della Rari Nantes Salerno, condotta alla storica promozione in Serie A1 nel 1991.

 

“Intitolare questa sala ad Augusto Strianese non è solo un atto formale, ma un gesto di profonda gratitudine – ha dichiarato il Presidente di Unioncamere e della Camera di Commercio di Salerno Andrea Prete – Augusto è stato un esempio di determinazione e lungimiranza. La sua capacità di unire il mondo delle imprese a quello delle istituzioni resta una bussola per tutti noi e per le future generazioni di imprenditori”.

 

Con questa intitolazione, la Camera di Commercio di Salerno si impegna a custodire e tramandare i valori di un uomo che ha speso la sua vita al servizio della comunità, trasformando la passione per il proprio territorio in progetti concreti di crescita e sviluppo.

