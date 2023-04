Busitalia Campania, nuova Linea 49 per servizio urbano a Montecorvino Pugliano.

Busitalia Campania (società del Polo Passeggeri del Gruppo FS Italiane), attiva un nuovo servizio di trasporto pubblico locale nel Comune di Montecorvino Pugliano.

Il nuovo servizio, una linea circolare urbana denominata “Linea 49”, prenderà il via mercoledì 12 aprile e sarà finanziato dal Comune di Montecorvino Pugliano.

Il servizio è finalizzato ad agevolare la mobilità all’interno del vasto territorio urbano, a migliorare le connessioni tra le diverse frazioni e a garantire una maggiore flessibilità di spostamento per i residenti. Il percorso della nuova Linea 49 partirà da S. Vito e percorrerà il seguente itinerario: Bivio Pratole scuole – Via V. Emanuele – Montecorvino Pugliano Municipio – Santa Tecla – Macchia Morese – San Vito. Sarà operativo nei giorni feriali durante il periodo scolastico. Diverse le fermate lungo il percorso, tra cui la Sede comunale, il Pala Siani e Castel Pagano.

Per utilizzare il servizio, sarà necessario essere in possesso di un regolare titolo di viaggio regionale di tipo urbano, come il biglietto BIC U al prezzo di €1,20. Saranno disponibili diverse opzioni di acquisto dei titoli di viaggio, come i biglietti cartacei, i biglietti digitali tramite l’app e i biglietti istantanei tramite il circuito Punto Lis.

Ulteriori informazioni su: www.fsbusitaliacampania.it