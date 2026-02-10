Borsa di Studio “Giuseppe e Annamaria Lazzaro” 2025-26

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
Sito web ufficiale della Fondazione dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Salerno

Anche quest’anno la scuola indice la Borsa di Studio “Giuseppe e Annamaria Lazzaro” per gli studenti del LICEO “F. DE SANCTIS”

La Borsa è stata istituita dalla famiglia Lazzaro per onorare la memoria di Giuseppe Lazzaro (docente di latino e greco e preside del liceo “F. De Sanctis” tra gli anni Settanta e la fine degli anni Novanta) e di sua moglie Annamaria Ferrara (docente di matematica e scienze) e per incentivare nei giovani l’amore per la cultura classica.

Per il corrente anno scolastico 2025-2026 la Borsa di Studio “Giuseppe e Annamaria Lazzaro” è articolata nel modo seguente:

  • BORSA PER MERITO SCOLASTICO di € 250 assegnata allo studente che negli ultimi tre anni del corso di studi del liceo classico abbia conseguito il più alto profitto scolastico nelle materie latino e greco;
  • BORSA PER CAPACITÀ CREATIVA di € 300 (primo classificato) e di € 200 (secondo classificato) assegnata al primo e al secondo classificato al concorso che prevede la produzione di un lavoro creativo sul tema di cultura classica definito annualmente da una commissione formata da docenti dell’Istituto.

 

TEMA CONCORSO PER “BORSA CREATIVA” PER L’ANNO SCOLASTICO 2025-2026

IO SONO O SEMBRO?

IL PROBLEMA DELL’IDENTITA’ NELL’EPOCA DELLA RAPPRESENTAZIONE PERMANENTE

 

In un tempo in cui l’immagine legata alla comunicazione digitale occupa nella nostra vita uno spazio sempre più centrale, diventa importante o addirittura urgente interrogarsi sul significato dell’autenticità, sul valore della consapevolezza personale e sul nostro personale dialogo tra interiorità e ruolo pubblico.

SITO DELLA BORSA DI STUDIO CON TUTTE LE INFORMAZIONI. E immagini delle passate edizioni.

 

https://new.express.adobe.com/webpage/aWBvTflS1m4Ji

