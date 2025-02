Boomer – un papà sul sofà, domenica 16 a Battipaglia

Paolo Caiazzo sarà protagonista di Boomer – un papà sul sofà, una divertente commedia che porta in scena le dinamiche familiari e le sfide tra generazioni. Lo spettacolo, che andrà in scena domenica 16 febbraio alle 18:30 al Teatro Aldo Giuffré di Battipaglia, è il quinto appuntamento del cartellone teatrale del teatro. Caiazzo, che ha scritto e diretto la commedia, è affiancato da Nicola Pavese e Daniele Ciniglio, che contribuiscono a rendere ancora più vivace l’intreccio comico.

Boomer – un papà sul sofà esplora con ironia e sensibilità il mondo della famiglia, mettendo in luce le difficoltà e le incomprensioni tra genitori e figli, ma senza mai perdere il calore umano e l’umanità che contraddistinguono le relazioni familiari. Un’ora e mezza di risate e riflessioni, dove l’umorismo si mescola con emozioni sincere, per un’esperienza teatrale che promette di coinvolgere e divertire il pubblico.

LO SPETTACOLO

Quando Daniele chiede alla sua famiglia di provincia di trasferirsi a Napoli per laurearsi in giurisprudenza, papà Paolo, avvocato sfigato, non batte ciglio e lo sistema in un suo piccolo appartamento nel centro della città. Attratto e distratto dalla movida, il ragazzo si arretra con gli esami, e per sostenere il suo tenore di vita decide di fittare una stanza a Nicola, coetaneo meno fortunato che sbarca il lunario con piccoli lavoretti. Il precario equilibrio casalingo viene messo ancora più in pericolo con l’arrivo di Paolo che, messo alla porta dalla sua seconda compagna, chiede ospitalità al figlio… in casa sua.

CAMPAGNA ABBONAMENTI E INFO BIGLIETTI

La campagna abbonamenti, per questa stagione teatrale, s’è già conclusa. Tuttavia è possibile acquistare i biglietti per i singoli spettacoli, tutti fissati alle 18:30, rivolgendosi direttamente al botteghino del Teatro Sociale “Aldo Giuffré”, in via Guicciardini, 35, i lunedì e il venerdì, dalle ore 10 alle 12, e dal martedì al giovedì, dalle ore 17 alle 20. È possibile inoltre acquistare i biglietti anche online, su www.postoriservato.it.