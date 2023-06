Balnaea: gli eventi di giugno dedicati ai più giovani.

Il Centro Polisportivo Balnaea, nel centro di Battipaglia (SA), si è affermato, negli anni, come un punto di riferimento per la città e per le zone limitrofe, per i giovani, le famiglie e gli appassionati di sport. Nel mese di giugno, Balnaea ha in programma una serie di eventi sportivi che coinvolgeranno diverse discipline, con l’obiettivo di incoraggiare la sana competizione, la passione per lo sport e la necessità di seguire uno stile di vita attivo. Balnaea promuove, così, l’importanza della pratica sportiva con attività acquatiche, per la salute psico-fisica e il benessere totale della persona, e attività fitness, dedicate ad ogni fascia d’età, dai più piccini agli over 60.

Negli eventi di giugno saranno coinvolti gli atleti più esperti così come quelli in erba, che vogliono gareggiare e mettersi alla prova. Di seguito l’elenco completo degli eventi proposti.

In occasione della Giornata Nazionale dello Sport, domenica 4 giugno Balnaea parteciperà a un evento all’aperto organizzato dal Comune di Battipaglia, presso la Villa Comunale di Via Belvedere. Dalle 16.30 si terrà il corso di Fit Dance, una combinazione di aerobica e danza latino-americana, dalle 17.30 si continua con Cardio Fitness, insieme alla nostra istruttrice Laura Iuliano.

Passando al nuoto, nella settimana dal 26 al 30 giugno si svolgeranno gli esami utili all’ottenimento dei brevetti riconosciuti dalla Federazione Italiana di Nuoto. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì della medesima settimana, si alterneranno in vasca gli atleti in lizza per i brevetti dal I all’VIII livello.

Mercoledì 7 giugno alle ore 19.00 si terrà la Gara Sociale, un’occasione speciale per bambini e ragazzi per mettersi in gioco, in una sana competizione nello Stile Libero. Le categorie, per fasce di età, nelle quali è inserito ogni partecipante includono ragazzi nati dal 2008 al 2016.

Nei giorni del 19, 20 e 21 giugno si terranno le Prove di Acquaticità, prove che coinvolgono tutti i bambini impegnati in vasca ambientamento e che sono un primo importante approccio al professionismo per i piccoli allievi.

Il Centro Polisportivo Balnaea grazie ad una vasta gamma di attività, tra cui palestra – con sala fitness e corsi – piscine, una serie di speciali eventi sportivi e un centro estetico, è divenuta una realtà unica e di eccellenza per l’aggregazione giovanile e il benessere psico-fisico. Con passione e impegno, Balnaea riesce ad offrire uno spazio in cui incontrarsi e crescere, contribuendo a promuovere una cultura di inclusione e benessere. Balnaea offre ai giovani un ambiente stimolante in cui coltivare la passione per lo sport e invita tutti coloro i quali desiderano avvicinarsi allo sport, migliorare il proprio benessere e trascorrere del tempo in un ambiente salutare, a fare visita alla struttura.

