Assicurazione macchina: 4 consigli per trovare la migliore

Ti sei accorto di pagare troppo per la tua assicurazione auto e vuoi cambiare Compagnia? Al giorno d’oggi, grazie al mercato libero, hai la possibilità di farlo in modo semplice e senza pagare alcuna penale. Non solo: puoi scovare la migliore assicurazione RC auto anche online, senza nemmeno dover uscire di casa e questo è senza dubbio un grande vantaggio. Vediamo allora insieme alcuni consigli utili per non sbagliare e trovare la soluzione che fa al caso tuo senza inutili perdite di tempo.

#1 Calcolare il preventivo direttamente online

Il primo passo che devi compiere per trovare l’opzione giusta per te è quello di scegliere una Compagnia assicurativa che sia affidabile e conosciuta. Al giorno d’oggi, infatti, esistono numerose Compagnie che offrono polizze auto. Per evitare spiacevoli sorprese, ti conviene scegliere una Compagnia famosa, che sia solida e che possa garantirti un servizio di alto livello. A questo punto non devi fare altro che entrare nel suo sito web ufficiale ed utilizzare il quotatore per calcolare l’assicurazione auto e sapere nel dettaglio quanto andresti a pagare di premio.

Le migliori compagnie offrono infatti la possibilità di ottenere un preventivo senza impegno per l’assicurazione auto con targa: basta inserire questo dato per avere una stima dei costi. Successivamente, però, conviene personalizzare la polizza in base alle proprie necessità.

#2 Valutare l’opzione della scatola nera

Le migliori compagnie assicurative oggi permettono di scegliere l’opzione della scatola nera: un dispositivo satellitare che viene installato sul veicolo e che offre numerosi vantaggi. Ti conviene valutare tale possibilità, in quanto grazie alla black box, in molti casi, puoi ottenere uno sconto su alcune coperture aggiuntive come quella contro il furto ad esempio. Non solo: la scatola nera ti permette di localizzare l’auto qualora venisse rubata, ottenere assistenza 24 ore su 24, far valere le tue ragioni in caso di sinistro e via dicendo.

#3 Scegliere le polizze aggiuntive più utili

Quando si è alle prese con la stipula di una nuova assicurazione auto ci si trova sempre in difficoltà nello scegliere quali coperture extra aggiungere al pacchetto. Alcune persone, per risparmiare, optano per la sola RCA obbligatoria ma presto se ne pentono perché alcune garanzie accessorie sono davvero molto utili. A fronte di un costo non eccessivo, è possibile ottenere una copertura maggiore ed è dunque importante valutare con attenzione questo aspetto. Tra le garanzie aggiuntive più utili solitamente troviamo l’infortunio del conducente, la furto-incendio o, ancora, quella per i danni dovuti ad eventi atmosferici come grandine o alluvioni.

#4 Evitare le assicurazioni troppo economiche

Come abbiamo accennato, al giorno d’oggi si possono trovare online delle assicurazioni particolarmente economiche, che naturalmente attraggono numerosi automobilisti. Bisogna però prestare una grande attenzione, ricordando sempre che più si spende all’inizio meno si spende in un secondo momento. Vale la pena scegliere una Compagnia assicurativa seria ed affidabile, pagando magari un premio leggermente più alto, piuttosto che optare per una polizza troppo economica che rischia di non coprire alcun danno per via di massimali troppo bassi o franchigie molto alte.