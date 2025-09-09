Aspettando Balconica a Futani

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
MPS Engineering è un'azienda italiana di progettazione e realizzazione di soluzioni per l'industria nel campo dell'automazione e della robotica.
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
Gioielleria Juliano a Salerno, scegli il regalo perfetto per te o per chi ami tra i gioielli di Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, gli orologi Philip Watch, Seiko
Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin
Sito web ufficiale della Fondazione dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Salerno
CartolibreriaShop.it acquista online tutti i prodotti per la scuola e per l'ufficio. Zaini, astucci, colori, penne, quaderni, raccoglitori, evidenziatori, Stabilo, Legami Milano, Eastpack, Invicta, Pool Over, Panini, Seven
Foodarredo progettazione e realizzazione di pasticcerie, panifici, ristoranti, laboratori alimentari, con forniture complete di macchinari professionali
Funshopping.it è il sito web di vendite online di prodotti di abbigliamento, elettronica, orologi, gioielli, elettrodomestici, dove puoi trovare i migliori prezzi del web.
Silverymoon.it vendita online di gioielli in argento fatti a mano.
Deposito bagagli e valigie a Salerno a 200 metri dalla stazione di Salerno. Prenota il ritiro dei tuoi bagagli con SalernoBagagli.com

Sabato 27 settembre, dalle ore 15:30 a Futani (SA), un evento parallelo e complementare al festival  Balconica: “Balconi e Architettura: Ferdinando Sanfelice tra storia e spettacolo”.

A una settimana dalla decima edizione di Balconica (sabato 4 e domenica 5 ottobre) una giornata fatta di laboratori, talk, performance teatrali, musica e enogastronomia locale.

L’INCONTRO/TALK

“Architetture Sociali: dal Barocco alla Resistenza Culturale”

In particolare, punto focale della giornata sarà l’incontro dal titolo “Architetture Sociali: dal Barocco alla Resistenza Culturale”, talk al quale prenderanno parte esponenti istituzionali, studiosi, rappresentanti del mondo accademico e del terzo settore fra cui Giangiotto Rossi (esperto di scenografia della Napoli del 700 e professore presso l’Università Suor Orsola Benincasa), Giancarlo Fatigati (restauratore e professore presso l’Università Suor Orsola Benincasa), Brunella Como (Soprintendenza ABAP per la Città Metropolitana di Napoli. Funzionario architetto. Responsabile area Patrimonio demoetnoantropologico), don Gianni Citro (organizzatore e ideatore del Meeting del Mare e Fondazione C.R.E.A.), Pasquale Sorrentino (consigliere provincia di Salerno), Giusi del Giudice (architetto e direttrice del polo museale “Prof. Giuseppe Stifano” di Moio della Civitella), Anna Carla Broegg (attrice e responsabile Progetto Nichel), e tanti altri.

«L’incontro nasce con l’intento di promuovere una riflessione multidisciplinare  a più voci sull’architettura come spazio sociale. Partiremo dall’opera di Ferdinando Sanfelice — architetto della Napoli barocca — come esempio di architettura profondamente sociale, inclusiva e comunitaria con le sue scale, veri e propri teatri urbani, per esplorare il ruolo storico e simbolico del balcone come luogo di relazione e partecipazione comunitaria. Sarà inoltre un’occasione per discutere del valore dei festival culturali come presidi di resistenza civile e politica, soprattutto nel Sud Italia, e del percorso che in dieci anni Balconica ha costruito nel proprio territorio».

NON SOLO TALK

laboratori, teatro, enogastronomia

Tante le attività attorno all’incontro “Architetture Sociali: dal Barocco alla Resistenza Culturale”, che fa da spina dorsale all’evento “Balconi e Architettura: Ferdinando Sanfelice tra storia e spettacolo”.

Si parte alle 15:30 con un laboratorio con penne 3D per bambini (a cura della Cooperativa sociale Effetto Rete) fino a una performance teatrale a cura di Pino Carbone (con Progetto Nichel APS), per concludere con un DJ Set.

Ad accompagnare il tutto un’area dedicata al food con una selezione e degustazione di vini a cura di Foria Borgo DiVino APS.

Durante la giornata verrà inoltre presentata la decima edizione del festival Balconica, che si terrà sabato 4 e domenica 5 ottobre.

«Un’apertura che vuole essere festa e riflessione, preludio al cuore pulsante di Balconica, che continuerà il 4 e il 5 ottobre con due giorni di musica, parole, arte e balconi aperti su Futani».

BALCONICA

UN FESTIVAL PER RILANCIARE IL TERRITORIO

Nato nel 2014, Balconica, rappresenta una risposta concreta e creativa alla marginalità sociale e culturale che per troppo tempo ha caratterizzato Futani.

Negli anni, il festival ha ospitato musicisti, attori, pittori e performer provenienti da diverse parti d’Italia e dell’Europa, creando un dialogo artistico che arricchisce sia gli artisti stessi che il pubblico. Questo scambio culturale è stato fondamentale per alimentare un clima di innovazione e sperimentazione, mantenendo il festival fresco e rilevante.

 

L’esperienza culturale che offre Balconica è profondamente immersiva. Il festival non si limita a proporre spettacoli, ma crea un vero e proprio viaggio multisensoriale che coinvolge la musica, il teatro, le arti visive e la gastronomia.

 

Ogni edizione di Balconica è pensata per essere unica e indimenticabile, offrendo ai partecipanti l’opportunità di vivere il paese di Futani in modo intenso e personale. Questo approccio ha contribuito a creare un evento che non è solo intrattenimento, ma anche un momento di riflessione e crescita culturale; il festival continua a evolversi, rimanendo fedele alla sua missione di promuovere il territorio, l’arte indipendente, la coesione sociale e la sostenibilità, offrendo al contempo un’esperienza culturale di alto livello.

PROGRAMMA

Ore 15:30 | “Architetture Immaginate” – Laboratorio con penne 3D per piccoli creativi a cura della Cooperativa sociale Effetto Rete;

Ore 16:30 | Incontro/Talk – “Architetture Sociali: dal Barocco alla Resistenza Culturale” – talk con esponenti istituzionali, studiosi, rappresentanti del mondo accademico e del terzo settore

 

A SEGUIRE

“10 anni di Balconica”: conferenza stampa di presentazione della decima edizione di Balconica

– Performance teatrale a cura di Pino Carbone con (Progetto Nichel APS)

– DJ Set

 

 

LINK

Sito ufficialehttps://www.balconicafestival.com

Instagramhttps://www.instagram.com/balconicafestival/

Facebookhttps://www.facebook.com/balconicafestival

WhatsApp: chat.whatsapp.com/HvEv9SyL2Jb7h0OaW4ppS4

Scopri di più da Gazzetta di Salerno, il quotidiano on line di Salerno

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE