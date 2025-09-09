Aspettando Balconica a Futani

Sabato 27 settembre, dalle ore 15:30 a Futani (SA), un evento parallelo e complementare al festival Balconica: “Balconi e Architettura: Ferdinando Sanfelice tra storia e spettacolo”.

A una settimana dalla decima edizione di Balconica (sabato 4 e domenica 5 ottobre) una giornata fatta di laboratori, talk, performance teatrali, musica e enogastronomia locale.

L’INCONTRO/TALK

“Architetture Sociali: dal Barocco alla Resistenza Culturale”

In particolare, punto focale della giornata sarà l’incontro dal titolo “Architetture Sociali: dal Barocco alla Resistenza Culturale”, talk al quale prenderanno parte esponenti istituzionali, studiosi, rappresentanti del mondo accademico e del terzo settore fra cui Giangiotto Rossi (esperto di scenografia della Napoli del 700 e professore presso l’Università Suor Orsola Benincasa), Giancarlo Fatigati (restauratore e professore presso l’Università Suor Orsola Benincasa), Brunella Como (Soprintendenza ABAP per la Città Metropolitana di Napoli. Funzionario architetto. Responsabile area Patrimonio demoetnoantropologico), don Gianni Citro (organizzatore e ideatore del Meeting del Mare e Fondazione C.R.E.A.), Pasquale Sorrentino (consigliere provincia di Salerno), Giusi del Giudice (architetto e direttrice del polo museale “Prof. Giuseppe Stifano” di Moio della Civitella), Anna Carla Broegg (attrice e responsabile Progetto Nichel), e tanti altri.

«L’incontro nasce con l’intento di promuovere una riflessione multidisciplinare a più voci sull’architettura come spazio sociale. Partiremo dall’opera di Ferdinando Sanfelice — architetto della Napoli barocca — come esempio di architettura profondamente sociale, inclusiva e comunitaria con le sue scale, veri e propri teatri urbani, per esplorare il ruolo storico e simbolico del balcone come luogo di relazione e partecipazione comunitaria. Sarà inoltre un’occasione per discutere del valore dei festival culturali come presidi di resistenza civile e politica, soprattutto nel Sud Italia, e del percorso che in dieci anni Balconica ha costruito nel proprio territorio».