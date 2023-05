“Arte che cura”, un viaggio terapeutico attraverso i sensi Progetto della UOC Ematologia di Pagani: integrare le cure farmacologiche con l’arte.

Domenica 21 maggio 2023, alle 20.00 all’Auditorium Sant’Alfonso Maria de’ Liguori di Pagani vi sarà la conferenza concerto di Emiliano Toso, biologo molecolare e musicista, evento che si svolge nell’ambito del Progetto “Arte che cura”, un viaggio terapeutico attraverso i sensi, realizzato dal reparto di Ematologia del presidio ospedaliero “Andrea Tortora” di Pagani in collaborazione con La Locanda di Almayer Onlus ed il Comune di Pagani.

Lo scopo è quello di offrire a tutti i pazienti in cura la possibilità di integrare le cure farmacologiche con l’arte che, nelle varie forme, interagisce con l’organismo attraverso i cinque sensi. L’arte, infatti, può essere una cura, perché fa bene al cuore ed all’ anima. In millesimi di secondi abbiamo milioni di miliardi di connessioni neuronali che mettono in moto tutta una trasformazione di ciò che siamo stati e di ciò che saremo. A modificare tutto questo sono le vibrazioni e le informazioni che attraverso esse entrano seminando qualcosa di nuovo che determina potatura nelle vecchie informazioni e nuove gemmazioni.

“L’arte che cura”, quindi, vuole essere un progetto per parlare alle cellule…una passeggiata in mezzo a suoni e ad opere d’arte che riescono a suscitare in tutti i pazienti che osservano, cure oltre che per il corpo anche per la loro anima. Accogliere l’Arte come inno alla vita nei luoghi della cura, del recupero delle forze e della malattia. “Arte che cura” si propone di realizzare questi spazi dedicati alla cura attraverso il dialogo con la bellezza, per diffondere sensazioni positive, le stesse che si percepiscono entrando in contatto con la cultura, visitando una mostra o un museo. L’arte in ospedale è il segno che la ricerca alla bellezza non si interrompe mai, neanche di fronte alla malattia o alle ansie insite nelle attività ad alto contenuto emotivo come quelle che si svolgono quotidianamente nei reparti. Così sui muri dell’ospedale appaiono le forme e i colori della speranza. Un percorso studiato tra arte suoni, colori, per accompagnare alle terapie tradizionali, le vibranti opere d’arte che i nostri artisti contemporanei riescono a donare.

Questo viaggio nei cinque sensi inizia dall’udito, con questo concerto-conferenza con musica a 432 Hz (frequenza che agisce a livello più profondo del nostro organismo, donando benefiche sensazioni) eseguito dal biologo molecolare e musicista Emiliano Toso. N.B.: L’ingresso sarà gratuito per gli invitati alla manifestazione ed i pazienti in cura presso la struttura di Ematologia. Acquisteranno il biglietto di ingresso solamente i cittadini che vorranno aderire e sostenere l’iniziativa. Per info e prenotazioni: popagani.ematologia@aslsalerno.it