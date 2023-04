Ancora un’esplosione, bomba carta davanti casa sindaco Castel San Giorgio.

A sole 24 ore da quanto successo a Roccapiemonte un’altra esplosione nell’agro nocerino-sarnese con obiettivo gli amministratori locali.

In nottata, intorno all’1.30, una bomba carta è deflagrata in via Ferrentino, nel comune di Castel San Giorgio.

Lo scoppio ha danneggiato il portone di un palazzo nel quale vive la prima cittadina di Castel San Giorgio, Paola Lanzara.

Solo 24 ore prima una bomba carta era espolsa davanti all’abitazione del sindaco di Roccapiemonte Carmine Pagano.

Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire la dinamica di quanto accaduto, al momento non è esclusa la pista di un collegamento tra i due attentati, che potrebbero essere opera degli stessi autori.