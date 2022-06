Amministrative, nessun ballottaggio.

Nel salernitano a Mercato San Severino è stato eletto Antonio Somma (62,31).

A Nocera Inferiore il nuovo sindaco sarà Paolo De Maio (53,37 per cento); ad Agropoli si afferma Roberto Antonio Mutalipassi (Pd più civiche) con il 53,01 per cento dei consensi. (ANSA).

Non ci sarà alcun ballottaggio per i comuni del Salernitano che sono andati al voto in questa tornata elettorale. Ma non c’è nessuna grande sorpresa neanche in merito alle coalizioni.

Ancora una volta, il centrosinistra vince in provincia di Salerno e il Pd a “trazione deluchiana “si conferma il partito che, di fatto, ha condotto i sindaci alla vittoria, come nel caso di Castel San Giorgio, Agropoli e Nocera Inferiore.

Ancora una volta, non pervenuto il centrodestra – come riporta oggi il quotidiano “Le Cronache” consultabile online – che crolla sotto il peso di una coalizione che non è riuscita a presentarsi compatta ad un’importante tornata elettorale, dopo il flop dello scorso anno a Salerno città.