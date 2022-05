All’Ospedale di Salerno le ostetriche compatte nel difendere Melania

“Je Suis Melania”: “Io sono Melania” è scritto su delle spillette che alcune dipendenti dell’Azienda Ospedaliera Ruggi D’Aragona di Salerno, del reparto di Ostetricia e Ginecologia, stanno indossando da qualche giorno sui loro camici e sulle loro divise per manifestare la loro solidarietà nei confronti di un’ostetrica che pare sia stata aggredita verbalmente, mentre era in sala operatoria, da un altro operatore. Questa è soltanto la manifestazione ultima di un disagio che da tempo è presente all’interno del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di Salerno. Tutte le ostetriche hanno reagito in maniera compatta nel difendere la propria collega distribuendo queste medagliette per sensibilizzare l’opinione pubblica.