Al via Ciclo di Seminari del Center for European Studies Unisa/Disps 8 aprile – 11 maggio.

Al via il ciclo di seminari dal titolo Trent’anni di Repubblica Federale di Germania in (per e con) l’Europa organizzato dal Center for European Studies – Unisa/DiSPS nell’ambito delle attività della Cattedra di Sociologia dell’Europa.

Il Center for European Studies (CSE), diretto dal Prof. Massimo Pendenza, promuove e valorizza la ricerca sulla società, la storia, la politica, le istituzioni e la cultura europea, mettendo assieme le conoscenze di docenti, ricercatori, assegnisti, cultori della materia, dottori e dottorandi di ricerca, di diverse aree disciplinari del Dipartimento di Studi Politici e Sociali (DiSPS) dell’Università degli Studi di Salerno. Esso si propone inoltre di sviluppare e favorire contatti con enti, fondazione e Centri in altre università nazionali ed internazionali interessati alle questioni oggetto di ricerca da parte del Centro e di promuovere lo scambio di ricercatori tra di esse.

Quest’anno il ciclo di seminari si pone l’obiettivo di riflettere, grazie alla partecipazione di studiosi italiani e stranieri, sul rapporto ormai trentennale tra Repubblica Federale di Germania e Unione europea, un connubio che secondo numerosi commentatori potrebbe essere messo in discussione dall’esito delle prossime elezioni nazionali tedesche del 2021, considerate tra le più decisive di sempre.

Quattro sono gli incontri di aprile: si inizia il prossimo 8 aprile (11,30 – 13,00) con Il peso della riunificazione tedesca sulle relazioni europee di Hans- Jörg Trenz (Scuola Normale Superiore di Pisa); il 15 aprile (11,30 – 13,00) con Dallo Altes Reich alla UE, passando per la MittelEuropa. Il contributo tedesco all’idea di Europa di Federico Trocini (Responsabile del Progetto “Einaudi for Europe”, Fondazione Luigi Einaudi di Torino); il 22 aprile (11,30 – 13,00) Modelli di Europa nel dibattito politico tedesco di Walter Privitera (Università di Milano Bicocca); il 29 aprile (11,30 – 13,00) Come si diventa Krisenkanzlerin – Angela Merkel in cinque scene di Edoardo Toniolatti (Blogger, ideatore di Kater, blog collettivo sulla Germania). Gli incontri proseguono il 4 maggio (11,30 – 13,00) con L’Europa, la Germania e le sfide globali di Beatrice Benocci (CSE, Disps Università di Salerno), per concludersi il 6 maggio con Il ritorno della sovranità nazionale? Il Bundesverfassungsgericht e le sentenze sull’Europa, da Maastricht al PSPP di Fernando D’Aniello (Assegnista di ricerca presso la Federico II di Napoli).

Come ogni anno chiude il ciclo di seminari la Festa dell’Europa che quest’anno avrà luogo il giorno 11 maggio 2021 e vedrà la presenza di Viktor Elbling, Ambasciatore della Repubblica Federale di Germania in Italia, con una Lectio Magistralis dal titolo “Insieme verso il futuro: Italia e Germania in Europa”.

Gli eventi si svolgeranno su MS Teams.

