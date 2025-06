Al “Rotary Club Salerno Duomo”, premiate le eccellenze del “Conservatorio Martucci” di Salerno, in occasione del “President Day” del Presidente Eduardo Grimaldi.

Sei borse di studio sono state assegnate ai talentuosi ed eccellenti allievi del “Conservatorio Giuseppe Martucci” di Salerno, diretto dal Maestro Fulvio Artiano, in occasione della serata di premiazioni organizzata al “Circolo Canottieri Irno” di Salerno dal “Rotary Club Salerno Duomo”, presieduto dal dottor Eduardo Grimaldi, che anche quest’anno con il “Premio Martucci” , giunto alla quinta edizione , ha voluto premiare i talenti del “Conservatorio Giuseppe Martucci” di Salerno, che, come ha ricordato il Presidente Grimaldi:” Rappresenta una delle eccellenze di Salerno dove si formano musicisti di altissimo livello che oggi sono presenti nelle più prestigiose orchestre italiane e tengono concerti nei più importanti teatri d’Europa”. Durante la serata i vincitori dei premi hanno fatto ascoltare i loro brani che sono stati selezionati da una giuria presieduta dal presidente Eduardo Grimaldi e composta dal Past President del “Rotary Club Salerno Duomo”, Alberto Cerracchio, che nel 2021 ha ideato il premio, e dai professori del Conservatorio: Ernesto Pulignano, Demetrio Massimo Trotta e Concetta Pepere.” Non è stato semplice scegliere gli allievi da premiare: la selezione è stata molto difficile perché il livello di preparazione degli studenti è molto alto, sono stati tutti bravissimi” ha spiegato il Maestro Ernesto Pulignano, Vice Direttore del “Conservatorio Martucci” che ha ricordato che al Conservatorio Martucci sono iscritti 1300 allievi:” Come numero di studenti siamo il terzo Conservatorio in Italia. Il Martucci vanta collaborazioni anche con istituzioni straniere ed è considerato uno dei migliori Conservatori in Italia e in Europa”. L’avvocato Alberto Cerracchio ha ricordato che anche quest’anno è stato stipulato un protocollo d’intesa con il Conservatorio Martucci per fare in modo che questi allievi possano esibirsi in futuro in eventi organizzati dal Rotary”. Perfette sono state le esecuzioni anche durante la serata di premiazioni. Al primo posto si è classificato il trio composto dal soprano Laura Fortino, dalla flautista Federica Mastantuono, e dalla violinista Raffaella Parrocchia. Assente per motivi personali il soprano Laura Fortino, le due musiciste hanno eseguito cinque brani del duecento e del trecento. La flautista salernitana Federica Mastantuono ha suonato due traverse medievali che erano i flauti antichi: una accordata in Sol e l’altra in Re. Federica che suona il flauto da otto anni, frequenta il corso di flauto traverso al Conservatorio di Salerno. Emozionata, ha dedicato il premio alla sua famiglia e al Maestro Guido Pagliano. La musicista Raffaella Parrocchia di Baronissi, che frequenta il terzo anno del triennio e fa anche parte del gruppo musicale medievale “Trotula Ensamble”, ha suonato una viella, una riproduzione di un antico strumento medievale con cinque corde:” Veniva usato da trovatori e menestrelli nei secoli XII e XIII”. Raffaella ha dedicato il premio alla sua famiglia e all’ Associazione Antica Consonanza. Secondo classificato il flautista Michele Maria Orazzo, di Trecase, in Provincia di Napoli, che frequenta il primo anno del biennio di flauto traverso al Conservatorio di Salerno. Con il suo flauto in argento Michele ha eseguito due brani: la “Piece per flauto solo”, composta nel 1936 da Jacques Ibert, e un’aria variata di Mercadante ispirata dal tema “Là ci darem la mano” tratto dal Don Giovanni di Mozart. Michele ha dedicato il premio ai suoi genitori e alla sua docente Sabrina Consoli, del Conservatorio di Salerno. Terzi classificati ex aequo: Giuseppe Tarlino, chitarrista, e Salvatore Di Gregorio, percussionista. Giuseppe Tarlino, di Agropoli, con la sua chitarra classica ha eseguito cinque brani: lo Studio Opera 6 di Fernando Sor; “La regina Elisabetta il suo galliardo” di John Dowland; il minuetto della Sonata No. 34 in A Major di Paganini, il Capriccio n.7 di Luigi Legnani e ha concluso con l’arpeggio dello “Studio n°11” di Heitor Villa-Lobos. Giuseppe Tarlino ha dedicato il premio alla sua famiglia e al suo Maestro Luciano Tortorella del Conservatorio di Salerno. Il percussionista Salvatore Di Gregorio, di Montella, in provincia di Avellino, ha eseguito due brani per tamburo solista nei quali ha espresso la sua bravura e la sua abilità anche nell’utilizzo veloce delle bacchette che hanno prodotto un suono crescente ed incalzante soprattutto nel brano Meditation N.1 di Casey Cangelosi. Salvatore ha dedicato il premio alla sua famiglia e all’ insegnante Maria Grazia Pescetelli del Conservatorio di Salerno. (SEGUE DOPO LE FOTO).

Nella seconda parte della serata il Presidente del “Rotary Club Salerno Duomo”, Eduardo Grimaldi, attraverso un video, ha raccontato le varie attività rotariane e i progetti realizzati, insieme ai soci del Club, durante l’anno rotariano:” Come quelli nei quali sono stati coinvolti gli alunni di vari istituti cittadini come ad esempio gli studenti del Liceo Sabatini – Menna, diretto dalla Dirigente Scolastica Renata Florimonte, che hanno realizzato cinque bellissimi busti di ceramica smaltata, con inserti in oro, raffiguranti i fondatori e i Magister della “Scuola Medica Salernitana” e il tondo con l’immagine in bassorilievo di Matteo Silvatico. Altri venti studenti dello stesso Liceo hanno proposto dei progetti per realizzare la “Teca della Manna” nella quale custodire, nella Cripta del Duomo, l’ampolla contenente la “Manna di San Matteo” che viene raccolta due volte l’anno dal parroco del Duomo, Don Felice Moliterno. Quest’anno abbiamo istituito il “Premio alla Cultura per la valorizzazione del patrimonio culinario locale” dedicato agli alunni degli Istituti Professionali per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione di Salerno e provincia che ha coinvolto gli alunni dell’Istituto Santa Caterina da Siena – Amendola, diretto dalla Dirigente Scolastica Annarita Carrafiello, e dell’Istituto Alberghiero “Roberto Virtuoso” di Salerno, diretto dalla Dirigente Scolastica Ornella Pellegrino. Il presidente Grimaldi ha ricordato anche altri importanti progetti realizzati insieme ai club rotariani e innerini salernitani, come i progetti di inclusione: “Mani Tese Verso il Futuro”, dedicato all’integrazioni di giovani immigrati non accompagnati; “I Corridoi Umanitari”, grazie al quale abbiamo contribuito ad aiutare una famiglia siriana che si sta integrando nel nostro territorio ; il progetto “Le Domeniche della Salute”, realizzato insieme al “Rotary Club Salerno Est “, presieduto da Edoardo Ventura, e al Comune di Salerno, con la partecipazione dell’Assessore alle Politiche Sociali, Paola De Roberto, grazie al quale sono stati visitati per varie patologie oltre trecento cittadini salernitani. Abbiamo proseguito il progetto del “Banco Alimentare”. Il Presidente Grimaldi, con emozione, ha anche ricordato le tante conviviali organizzate tra le quali quella in cui è stato ospite del Club il Capitano di Vascello della Marina Militare, Gianfranco Bacchi, che è stato il centoventitreesimo Comandante della Nave Scuola della Marina Militare Italiana “Amerigo Vespucci”, la nave più bella del mondo, sulla quale, trentasei anni fa, il presidente Grimaldi si è esercitato quando ha frequentato il primo anno di allievi all ‘Accademia Navale di Livorno, prima di scegliere di iniziare la professione di dottore commercialista. Grimaldi ha quindi concluso il suo anno di presidenza portando la nave del “Rotary Duomo” in un porto sicuro”:” Personalmente devo dire che in questi anni ho dato tanto al Rotary, in termini di impegno, ma ciò che ho ricevuto, in termini di emozioni, di esperienze vissute, di crescita personale, è sicuramente di più”. Grimaldi ha ricordato il suo motto:” Nutriamo costantemente la speranza “:” La speranza ci dà sempre la forza di proseguire il nostro cammino di vita e di raggiungere i nostri obiettivi: ci consente di camminare insieme e servire con gioia”. La serata è stata impreziosita dall’esibizione dell’attrice e cantante salernitana Gaia Bassi che, accompagnata alla chitarra dal Maestro Pierpaolo Molinari, ha eseguito brani di famosi cantautori italiani e canzoni del repertorio classico napoletano.

Aniello Palumbo

