AIR Campania potenzia i collegamenti con UniSa, da oggi attiva la linea Aversa-Fisciano-Lancusi.

AIR Campania comunica che nell’ambito del potenziamento dei servizi di trasporto per gli studenti definito dalla Regione Campania, da domani martedì 8 novembre sarà attiva la nuova linea Aversa-Fisciano-Lancusi.

La corsa di andata è prevista alle ore 6.40, quella di ritorno alle ore 17.00. Il bus in partenza dal Terminal Metrò Ippodromo di Aversa effettuerà le seguenti fermate: Aversa viale Kennedy, Aversa Piazza Mazzini, Gricignano via Atellana, Cesa via Atellana, Sant’Arpino via Atellana, Orta di Atella – Cinque Vie, Orta di Atella/Frattaminore via Martiri Atellani, Fisciano Campus e Lancusi Università.

Il nuovo servizio a supporto del trasporto degli studenti va ad aggiungersi agli altri 14 collegamenti già attivi con l’Università di Salerno ed eserciti quotidianamente dall’azienda regionale di TPL con partenze da Avellino, Boscoreale, Caserta, Castello di Cisterna, Grottaminarda, Nola, Pomigliano d’Arco, Salerno e Sicignano degli Alburni.