Aeroitalia investe su Salerno: nuovi collegamenti internazionali per l’estate 2026

Si è svolta presso la Camera di Commercio di Salerno la conferenza stampa congiunta di Aeroitalia e GESAC. L’evento ha segnato un passo decisivo per il consolidamento della presenza di Aeroitalia all’Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento, porta d’accesso privilegiata per il Cilento e l’intera Campania. Durante l’incontro sono state annunciate quattro nuove rotte internazionali leisure, che saranno operative nei mesi di luglio e agosto 2026: due verso le isole Baleari in Spagna e due verso le isole greche, ampliando significativamente l’offerta estiva dello scalo salernitano.

Le rotte attive dal 22 maggio

Aeroitalia conferma il posizionamento di un aeromobile basato a Salerno e l’attivazione di 19 frequenze settimanali verso importanti destinazioni nazionali: Genova, Milano Malpensa, Torino e Trieste. Tutti i voli saranno operati con i confortevoli Embraer 190 da 100 posti, con tariffe a partire da 39,99 euro.

Dettaglio delle frequenze nazionali:

Salerno ↔ Milano Malpensa



• Partenze da Salerno: dal lunedì al venerdì due volte al giorno, ore 07:10 e 18:00

• Ritorni da Milano Malpensa: dal lunedì al venerdì due volte al giorno, ore 09:30 e 20:20

• Sabato partenza da Salerno ore 07:10, ritorno da Milano Malpensa ore 09:30

• Domenica partenza da Salerno ore 18:00, ritorno da Milano Malpensa ore 20:20

Salerno ↔ Genova



• Partenze da Salerno: giovedì e domenica ore 13:10

• Ritorni da Genova: giovedì e domenica ore 15:30

Salerno ↔ Trieste



• Partenze da Salerno: martedì e sabato ore 13:10

• Ritorni da Trieste: martedì e sabato ore 15:30

Salerno ↔ Torino



• Partenze da Salerno: lunedì, mercoledì, venerdì ore 12:50

• Ritorni da Torino: lunedì, mercoledì, venerdì ore 15:20

Nuove rotte internazionali per l’estate 2026

A partire da luglio e per tutto agosto, saranno operative quattro nuove rotte internazionali leisure: due verso le isole Baleari in Spagna e due verso le isole greche, a ulteriore conferma della volontà di Aeroitalia di puntare sulla crescita dell’area dell’Aeroporto di Salerno, stimolando il turismo outgoing e l’internazionalizzazione dello stesso.

Dettaglio delle frequenze internazionali:

Salerno ↔ Mykonos

Partenze da Salerno: giovedì ore 8:00 e domenica 18:05

Ritorni da Mykonos: giovedì ore 11:40 e domenica ore 21:45

Salerno ↔ Santorini

Partenze da Salerno: venerdì ore 12:10 e lunedì 17:30

Ritorni da Santorini: venerdì ore 16:00 e lunedì ore 21:20

Salerno ↔ Ibiza

Partenze da Salerno: mercoledì ore 8:20

Ritorni da Ibiza: mercoledì ore 11:30

Salerno ↔ Palma Mallorca

Partenze da Salerno: martedì e sabato ore 17:55

Ritorni da Palma Mallorca: martedì e sabato ore 20:45

Per Gaetano Intrieri, Amministratore Delegato Aeroitalia: “Siamo orgogliosi di poter rafforzare la nostra presenza e il nostro impegno sull’Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento, un’infrastruttura chiave nel cuore di una regione unica come la Campania. Grazie alla sua posizione strategica tra il Cilento, la Costiera Amalfitana e le principali attrazioni della Campania, questo scalo rappresenta una porta d’accesso ideale per milioni di viaggiatori italiani e internazionali. Il successo di questa nuova fase è il risultato di una collaborazione virtuosa con la business community locale, le istituzioni e tutti gli stakeholder che hanno creduto nel progetto, grazie anche all’impegno e alla professionalità del gestore aeroportuale, che ha contribuito in modo determinante a trasformare una visione in realtà operativa. Insieme, siamo pronti a sostenere la crescita della mobilità e a valorizzare al massimo le potenzialità turistiche ed economiche di questo territorio straordinario”.

“L’annuncio delle nuove rotte di Aeroitalia verso destinazioni a forte vocazione turistica rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita dell’Aeroporto di Salerno”, ha dichiarato Roberto Barbieri, Amministratore Delegato di GESAC. “Questo risultato è frutto di un intenso lavoro con la compagnia aerea, con l’obiettivo di rafforzare progressivamente il network dello scalo e ampliare le opportunità di collegamento per il territorio. In questa direzione registriamo anche una significativa convergenza con le Istituzioni che ringrazio per il sostegno alle politiche di sviluppo dello scalo: sono già in corso importanti iniziative, dalle attività di marketing territoriale al miglioramento delle infrastrutture di accesso, fino al confronto avviato sull’abolizione dell’addizionale comunale, misure fondamentali per rafforzare la competitività dell’aeroporto. Il secondo scalo della Campania rappresenta una risorsa strategica per il territorio e GESAC continua a sostenerne la crescita anche sul piano infrastrutturale: è in fase di completamento il nuovo terminal di aviazione generale dedicato ai voli privati, progettato secondo i più elevati standard di sostenibilità ambientale ed energetica, che sarà operativo già a partire da questa estate”.

“L’avvio della partnership di Aeroitalia con Gesac, i cui frutti sono tangibili nei numerosi voli nazionali e internazionali annunciati, consolida la visione strategica di Salerno come secondo scalo regionale”, ha dichiarato Andrea Prete, Presidente di Unioncamere e della Camera di Commercio di Salerno. “L’aeroporto di Salerno non è solo una risorsa per la Campania, ma un’infrastruttura chiave a servizio dei territori limitrofi, come la Basilicata e l’alta Calabria, capace di accorciare drasticamente le distanze con i principali poli economici e turistici. Il rapido completamento delle opere aeroportuali e, soprattutto, delle infrastrutture di collegamento — a partire dal fondamentale prolungamento della metropolitana — rappresenta l’elemento essenziale per integrare definitivamente lo scalo nel sistema dei trasporti nazionale. In questo scenario di crescita, ci aspettiamo dalla Regione Campania un segnale forte: un intervento deciso per l’abolizione dell’addizionale comunale — seguendo il modello virtuoso già adottato da altre regioni per aeroporti con caratteristiche analoghe — e il contestuale reinvestimento degli utili derivanti dalla partecipazione in GESAC in attività di promozione territoriale. Come Camera di Commercio abbiamo già messo in campo un piano strategico per il turismo, ma è necessario un impegno corale per trasformare queste e le future rotte in un vantaggio competitivo permanente per il nostro sistema produttivo e per la proiezione internazionale dell’intero territorio.

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