Aci, entro il 29 scadono circa 60.000 patenti.

Sono 59.250 le patenti per condurre auto, moto e altri mezzi, in scadenza entro la fine di quest’anno, ma entro il 29 giugno vanno rinnovate quelle scadute tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022, prorogate a causa della pandemia da Covid 19. Aci Salerno invita a controllare subito la propria patente per assicurarsi che non sia scaduta o stia per scadere.

In provincia di Salerno è possibile rinnovare la patente presso la sede centrale dell’Automobile Club Salerno in Corso Garibaldi, 100 e nelle 32 Delegazioni ACI diffuse su tutto il territorio provinciale: porta con te la tua foto tessera, la patente da rinnovare, la carta d’identità, la tessera sanitaria e gli occhiali da vista se necessario. In tutta Italia l’Automobile Club d’Italia mette a disposizione la sua rete di 1.500 delegazioni in tutto il territorio nazionale per rinnovare le patenti.

Consulta https://www.aci.it/promozioni/importata/rinnovo-patente.html e potrai scoprire a chi rivolgerti, cosa e come fare per rinnovare la tua patente auto e moto. Va ricordato che la patente di guida deve essere rinnovata a scadenze diverse a seconda della categoria posseduta e dell’età del conducente. Il rinnovo consiste in una visita per l’accertamento dei requisiti fisici e psichici di idoneità alla guida da parte di medici abilitati.

ACI SALERNO TI CONSIGLIA DI CONTROLLARE ANCHE LA VALIDITA’ DI CARTE D’IDENTITA’,

DEL PASSAPORTO E DELLA TESSERA SANITARIA

L’estate è arrivata, tanta voglia di vacanze, anche di un semplice “giro” fuori porta. Ma i tuoi documenti sono tutti validi? Da quanto tempo non li controlli? Devi rinnovarli, sai come fare?

L’Automobile Club Salerno ti aiuta e ti dice come fare, raccomandando di avere sempre con te la carta d’identità (o il passaporto se vai all’estero, nei paesi dove è necessario), la tessera sanitaria e la patente di guida. Controllali ora per evitare brutte sorprese.

COME FARE PER RINNOVARE QUESTI DOCUMENTI

PATENTE AUTO/MOTO

Lo abbiamo visto prima.

CARTA D’IDENTITA’

Un tempo, due o tre foto, la vecchia tessera, si andava al Comune di residenza e si otteneva la nuova carta d’identità. Oggi, con l’Anagrafe nazionale, le cose sono cambiate. La carta d’identità viene rilascia direttamente il ministero dell’Interno.

Ecco come si fa. Consulta

https://www.cartaidentita.interno.gov.it/cittadini/rilascio-e-rinnovo-in-italia/

e accederai a tutte le modalità per rinnovare la tua carta d’identità (aggiornate, evita il sentito dire!!!).

Con la nuova carta d’identità puoi fare molto di più. Consulta

https://www.cartaidentita.interno.gov.it/

IL PASSAPORTO

È il documento principale ed è indispensabile per andare in molti paesi stranieri.

Il passaporto è rilasciato ai cittadini italiani e per i maggiorenni ha durata decennale. Alla scadenza della validità, riportata all’interno del documento, non si rinnova ma si deve richiedere l’emissione di un nuovo passaporto.

Per il rilascio consulta:

https://www.poliziadistato.it/articolo/il-rilascio

TESSERE SANITARIE

Sempre più indispensabile come documento per i servizi sanitari e fiscali, la tessera sanitaria va costantemente portata con sé.

Nel seguente link tutte le informazioni. Da vedere anche la sezione “Consulta le Faq” dove ci sono risposte alle domande se non si ha la tessera sanitaria o è stata smarrita o è scaduta e non è arrivata a casa una volta terminata la sua validità.

http://www.regione.campania.it/regione/it/tematiche/tessera-sanitaria/tessera-sanitaria-carta-nazionale-dei-servizi-219u?page=1