ABBAC – L’Ospitalità in Famiglia aderisce alla Fenailp.

La Fenailp ( Federazione Nazionale Imprenditori e Liberi Professionisti ) ha sottoscritto un importante protocollo di intesa con l’ABBAC ( Associazione Bed & Breakfast Affittacamere Case Vacanze rete Nazionale extralberghiera) . Il Presidente Sabato Pecoraro della Fenailp e il Presidente dell’Abbac , Agostino Ingenito hanno inteso, con questo protocollo , rafforzare la rappresentanza dell’ospitalità degli operatori dell’extralberghiero, realtà importante dell’arte dell’accoglienza.

L’Abbac, confluendo nella Fenailp si costituisce quale articolazione organizzativa, conservando la propria autonomia ed assume un ruolo propositivo nell’organizzazione di sportelli di assistenza territoriali per servizi condivisi per l’informazione, tutela e difesa del tessuto produttivo e dei gestori delle diverse tipologie ricettive imprenditoriali e non.

“ Con il Presidente Ingenito, ha dichiarato il Presidente Pecoraro, lavoreremo ad un piano condiviso e programmatico in relazione ad attività formative, consulenze e di professionalizzazione e promuoveremo l’istituzione di un nuovo e specifico contratto collettivo nazionale. L’Abbac è una grande realtà , continua Pecoraro, nata nel 2003 e promuove il nuovo turismo e la nuova forma di accoglienza dell’Ospitalità in famiglia che ha riscosso un grande successo in tutto il territorio nazionale e la federazione che rappresento è orgogliosa di annoverare tra le proprie realtà imprenditoriali l’Abbac ed i suoi associati.”

“Nella Fenailp, dichiara il Presidente Ingenito, e nel Presidente Pecoraro, abbiamo trovato un valido interlocutore per il rafforzamento della nostra Associazione . Siamo in completa sintonia per la realizzazione di una rete condivisa per trasferire le giuste conoscenze del comparto, favorendo interscambi professionali, convenzioni e Know How. “