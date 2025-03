8 marzo al Museo, appuntamenti a Eboli e Pontecagnano

In occasione della Giornata internazionale della donna, sabato 8 marzo 2025, su iniziativa del Ministero della Cultura, l’ingresso ai luoghi della cultura statali sarà gratuito per tutte le donne.

Per celebrare l’8 marzo i musei e luoghi della cultura della Direzione regionale Musei nazionali Campannia propongono iniziative dedicate al tema, per riflettere e approfondire attraverso l’arte e la storia il ruolo delle donne in passato e oggi.

Tutte le informazioni per la visita ai musei sono disponibili su: museicampania.cultura.gov.it , mentre il programma completo delle iniziative organizzate per la Giornata è disponibile sul sito Mic nella pagina dedicata all’evento: https://cultura.gov.it/evento/8-marzo-2025

Anche il ManES – Museo archeologico nazionale di Eboli propone alle 10.00 e alle 12.00 le visite guidate tematiche“Mitiche! Storie di donne al ManES”, a cura del personale dei Servizi Educativi. Partendo dai corredi funebri esposti nel museo, la visita si focalizzerà sugli oggetti che caratterizzavano le sepolture femminili, dai vasi figurati ai preziosi gioielli, dal fuso alla conocchia, fino agli oggetti della vita quotidiana, che racconteranno il ruolo e l’importanza delle donne nelle antiche comunità del territorio e offriranno lo spunto per riflettere sulla condizione femminile dall’Età del Ferro fino al periodo lucano. Sarà un’occasione per guardare più da vicino queste protagoniste troppo spesso dimenticate della storia, svelandone la quotidianità, dal matrimonio alla toeletta, dalla vita sociale alle occupazioni di tutti i giorni. Le visite guidate sono gratuite e non occorre prenotazione. A Pontecagnano, il Museo archeologico nazionale di Pontecagnano dedica un approfondimento incentrato sul tema dell’universo femminile e sulla simbologia ad esso associata fin dall’antichità. L’iniziativa, con inizio alle ore 11.00, prevede l’esposizione di oggetti appartenuti a donne vissute fra il IV e il II secolo a.C., abitualmente conservati nei depositi del museo, e l’incontro “Segni, simboli e rituali femminili nell’antica Pontecagnano” a cura di Antonia Serritella, docente di Archeologia Classica del Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale dell’Università degli Studi di Salerno. L’ingresso al museo e la partecipazione all’iniziativa sono gratuiti per le donne. L’esposizione sarà visitabile sabato 8 e domenica 9 marzo dalle ore 9.00 alle ore 19.00 (ultimo ingresso alle 18.30).