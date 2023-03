“26 – TRIBUTE TO THE TWENTY-SIX DEAD WOMEN” VENERDI’ AGLI “INCONTRI D’AUTORE” DEL LICEO ARTISTICO SABATINI-MENNA DI SALERNO

“26 – Tribute to the twenty-six dead women”, il poemetto dedicato alle 26 donne morte nel Mediterraneo e sbarcate a Salerno il 6 novembre 2017, nella sua formula di “lettura partecipata”, con “Casa della Poesia” di Baronissi e l’autore Giancarlo Cavallo, approda, venerdì 31 Marzo, nelle aule del “Liceo Artistico Sabatini-Menna” di Salerno in un incontro fortemente voluto dalla Dirigente Scolastica del Liceo, la dottoressa Renata Florimonte, dedicato alla poesia e alla riflessione, nell’ambito del progetto “Voci Migranti”. Le allieve e gli allievi dell’Istituto si cimenteranno in una lettura condivisa con la collaborazione di ‘Casa della Poesia”, diretta dalla dottoressa Raffaella Marzano e dal dottor Sergio Iagulli, e dell’ autore del libro Giancarlo Cavallo che ha voluto dare voce alle ventisei donne nigeriane tra i 14 e i 20 anni, alcune delle quali incinte, naufragate su un gommone il 3 novembre del 2017 a largo delle coste libiche; e recuperate, insieme a circa 400 migranti, sulla nave militare spagnola Cantabria. Queste donne sono state sepolte nel cimitero di Salerno: su ogni bara c’era una rosa bianca e una rosa azzurra, sui feretri delle ragazze incinte.