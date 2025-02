200 milioni per 90 Pmi, il bilancio di Garanzia Campania Bond

Sono 90 le piccole e medie imprese campane che hanno potuto realizzare i propri progetti di crescita ed espansione sul mercato italiano ed estero, rafforzando la propria competitività grazie ai 200 milioni raccolti attraverso le due edizioni del programma Garanzia Campania Bond.

Lo strumento di finanza innovativa promosso dalla Regione Campania, attraverso la società in house Sviluppo Campania, ha raggiunto questo risultato complessivo grazie alle ultime due emissioni per un totale di 29 milioni da parte di 13 piccole e medie imprese.

Mediocredito Centrale (MCC) e Banca Finint hanno agito in qualità di arranger, mentre Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e la stessa MCC hanno ricoperto il ruolo di investitori, sottoscrivendo in modo paritetico le emissioni.

Con le risorse messe a disposizione dalle due ultime operazioni della seconda edizione, le aziende del territorio finanzieranno l’acquisto di nuovi macchinari, l’ammodernamento degli impianti, nuovi investimenti in ricerca e sviluppo e il maggior fabbisogno di capitale circolante per realizzare programmi di crescita orientati a sostenere l’espansione delle attività produttive.

In particolare, le 13 aziende sono: Scatolificio Salernitano; Railway Windows; Promoitalia Group; I.N.C.O.; I.GI.; Ecosfera Servizi; E+S Air; A. Abete; Assopaf Agrindustria Alimentare Soc. Coop.; Coelmo; CST – Centro Servizi Trafilerie; D.P.F. e La Tecnica nel Vetro.

Con riferimento all’operatività complessiva delle due edizioni di Garanzia Campania Bond, i settori maggiormente coinvolti sono stati il manifatturiero con 20 PMI emittenti per 42 milioni, l’agro-alimentare con 13 emittenti per 27,5 milioni e il digitale con 10 emittenti per 24 milioni. Seguono, tra gli altri settori coinvolti: sanità, energia, logistica/trasporto, abbigliamento, costruzioni/infrastrutture, commercio e automotive. Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, le province più attive sono state quelle di Napoli con 47 PMI emittenti per 107,8 milioni di euro e Salerno con 20 emittenti e 46,4 milioni, seguite da Caserta, Avellino e Benevento.

Il Programma si conferma un’esperienza di successo per la Regione Campania grazie soprattutto alla fiducia del tessuto imprenditoriale del territorio verso lo strumento di finanza innovativa.

La Regione, infatti, detiene il maggior numero di emissioni in Italia attraverso i Basket Bond.

Nel progetto, coinvolti anche lo Studio Legale Grimaldi ed ELITE – Gruppo Euronext per la prima edizione, rispettivamente nelle attività legali e nella promozione dell’iniziativa sul territorio che è avvenuta anche con il sostegno attivo degli ELITE Desk campani di Confindustria.

Focus sullo strumento

Nel dettaglio, ogni operazione relativa al programma di finanziamento si compone di due fasi contestuali: da un lato, le PMI emettono minibond di importo compreso tra uno e cinque milioni di euro sottoscritti dalle società veicolo destinate a ciascuna edizione (SPV). Dall’altro lato, la SPV finanzia l’acquisto dei minibond attraverso l’emissione di titoli Asset Backed Securities (ABS), assistiti da una garanzia di portafoglio messa a disposizione da Sviluppo Campania, che ha ideato lo strumento per conto della Regione. CDP e MCC agiscono in qualità di investitori, sottoscrivendo ciascuna il 50% dell’ammontare complessivo delle emissioni di ABS.