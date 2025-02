120 anni di Rotary celebrati nella “Villa Comunale Ezio Maria Longo” dal “Rotary Club di Battipaglia”. Apposta una targa sulla base del busto bronzeo dedicato a Paul Harris.

” Rotary è …Servire al di sopra di ogni interesse personale”. E’ la frase scelta dal presidente del “Rotary Club di Battipaglia, l’architetto Orlando Caprino Caprino, e dal Consiglio Direttivo del Club, che è stata scritta sulla targa apposta questa mattina sulla base in marmo e granito su cui è fissato il busto bronzeo del fondatore del Rotary, l’avvocato Paul Harris, un visionario, un sognatore, che nel 1905 decise di fondare, a Chicago, quella che poi sarebbe diventata un’organizzazione internazionale, presente in oltre duecento Paesi del mondo , con 1,4 milioni di soci, che incoraggia i legami nelle comunità basati sull’amicizia e sul service. “Abbiamo voluto scegliere questa frase che rispecchia i veri valori rotariani e che, dal 1905, rappresenta il motto del Rotary che ha come obiettivo principale il servizio, nella comunità, sul posto di lavoro e in tutto il mondo “– ha spiegato il presidente del Club, Orlando Caprino Caprino – “Il Rotary è dedicato a cause che creano relazioni internazionali, migliorano la vita delle persone e costruiscono un mondo migliore per sostenere i nostri sforzi volti a edificare la pace. Il Rotary in 120 anni ha attraversato guerre, pandemie, crisi economiche e ambientali ma è riuscita sempre a superare gli ostacoli e oggi è più che mai presente in tutto il mondo”. Il presidente del Club di Battipaglia ha ricordato che il Rotary è presente sul territorio di Battipaglia da 51 anni:” Dal 1974 quando il “Rotary Club Salerno” ci ha gemmati. Il primo presidente è stato Mario D’Elia”.

Il Presidente Caprino Caprino ha ricordato l’importante iniziativa tenutasi domenica scorsa presso la sede del Comune di Battipaglia: “Oltre cento persone delle fasce deboli, scelte dai servizi sociali, hanno potuto fruire di visite specialistiche gratuite, approfondite e complete, anche strumentali, eseguite da nove medici dei Club Rotary e dei Club Lions. L’iniziativa è stata organizzata dal “Distretto Rotary 2101”, presieduto dal Governatore Antonio Brando, e dal “Distretto Lions 108YA” presieduto dal Governatore Tommaso Di Napoli con il patrocinio del Comune di Battipaglia nella persona della Sindaca Cecilia Francese”. Il Presidente del sodalizio rotariano battipagliese ha anche annunciato che il 7 marzo presso l’Istituto “’IIS Ferrari “di Battipaglia, diretto dal professor Luca Mattiocco, sarà organizzata la terza edizione della Cena di Solidarietà “Le Buone Stelle”:” Il “Distretto Rotary 2101”, con il Governatore Antonio Brando, e il “Rotary Club di Battipaglia” organizzeranno un evento che coniuga l’alta gastronomia e la solidarietà, grazie al coinvolgimento di 3 chef stellati e 3 maestri dell’arte bianca, affiancati dagli allievi e dai professori del settore alberghiero dell’Istituto Ferrari, che offriranno gratuitamente la propria partecipazione. Nel corso della serata presenteremo il progetto inclusivo di Teatro Sociale della Compagnia “La Pazza Idea”, a cura della cooperativa sociale Voloalto, che ha lo scopo di favorire l’integrazione sociale e lavorativa dei ragazzi con disagio mentale. La somma raccolta per l’evento sarà interamente destinata all’acquisto di attrezzature per le 7 comunità parrocchiali della Forania di Battipaglia, nonché alla Cooperativa Voloalto”. Il busto in bronzo di Paul Harris che dal 2005 è stato posizionato nella “Villa Comunale Ezio Maria Longo” di Battipaglia, è stato realizzato dallo scultore battipagliese Vincenzo Carucci, ed è stato fissato sulla base in marmo e granito, realizzata dal Maestro Franco Traci, in occasione delle celebrazioni del centenario della fondazione del Rotary, nell’anno di presidenza del “Rotary Club di Battipaglia” dell’imprenditore Vittorio Rubino. A rappresentare la Sindaca Cecilia Francese è stata l’Assessore Francesca Napoli che ha sottolineato l’importante rapporto di sinergia che esiste tra il Club rotariano e l’Amministrazione Comunale.” Il Rotary rappresenta valori positivi per la società, per la collettività, per la nostra Comunità. Siamo da tempo vicini al “Rotary Club di Battipaglia” che contribuisce alla crescita positiva del tessuto sociale”. La dottoressa Napoli ha ricordato le parole del Santo Padre:” Papa Francesco ci ha incoraggiati ad “abitare il nostro tempo” e il Rotary interpreta appieno questa esortazione: abitare il proprio tempo significa non trasfonderlo, non farlo passare inutilmente; significa essere consapevoli del posto in cui ci si trova; significa creare delle relazioni positive e allargarsi, con il cuore aperto, agli altri per cercare di tessere rapporti di solidarietà: il Rotary di Battipaglia lo fa da 51 anni”.

Aniello Palumbo